Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Orchestre des Champs Elysées interpretará las sinfonías 'Quinta' y 'Sexta', de Beethoven Frederique Toulet

El Beethoven 'auténtico' de Herreweghe abre mañana la temporada de Kursaal Eszena

El director belga ofrecerá dos sinfonías del compositor alemán con su agrupación Orchestre des Champs Elysées

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La tercera entrega de la integral de las sinfonías de Beethoven abrirá mañana la temporada de conciertos de música clásica de Kursaal Eszena. Será de ... nuevo el prestigioso maestro belga Philippe Herreweghe quien lidere el proyecto al frente del conjunto fundado por él, la Orchestre des Champs Elysées, esta vez con dos de los títulos más populares entre las nueve sinfonías de Beethoven, la 'Quinta' y la 'Sexta'. El público tendrá la oportunidad de escuchar estas dos obras con el sonido propio de los instrumentos de época y con una interpretación historicista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  2. 2 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  5. 5 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  6. 6 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Beethoven 'auténtico' de Herreweghe abre mañana la temporada de Kursaal Eszena

El Beethoven &#039;auténtico&#039; de Herreweghe abre mañana la temporada de Kursaal Eszena