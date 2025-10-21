El Beethoven 'auténtico' de Herreweghe abre mañana la temporada de Kursaal Eszena

La tercera entrega de la integral de las sinfonías de Beethoven abrirá mañana la temporada de conciertos de música clásica de Kursaal Eszena. Será de ... nuevo el prestigioso maestro belga Philippe Herreweghe quien lidere el proyecto al frente del conjunto fundado por él, la Orchestre des Champs Elysées, esta vez con dos de los títulos más populares entre las nueve sinfonías de Beethoven, la 'Quinta' y la 'Sexta'. El público tendrá la oportunidad de escuchar estas dos obras con el sonido propio de los instrumentos de época y con una interpretación historicista.

Ampliar El director belga Philippe Herreweghe Michiel Hendryckx

Hace solo unos pocos meses que Philippe Herreweghe visitó el Kursaal con la integral que ahora retoma. El pasado mes de mayo ofreció la 'Cuarta' y la 'Séptima', casi dos años después de su primer encuentro, en junio de 2023, y en ambos casos destacó su personal manera de entender e interpretar la música del genio de Bonn. En el momento en el que fundó la Orquesta de los Campos Elíseos, en 1991, no eran muchos los que se atrevían a seguir ciertos criterios estilísticos ni abundaban músicos que tuvieran la capacidad de interpretar estas obras con instrumentos históricos. No en vano, el propio maestro, que se considera un pionero, declaró que «no había ningún tipo de formación y los que se atrevían a tocar con estos instrumentos eran apasionados autodidactas ávidos de aprender otras formas de tocar. Hoy en día las cosas han cambiado».

En este tiempo la agrupación se ha convertido en una referencia a la hora de abordar repertorios que van de Haydn a Debussy, es decir, de mediados del siglo XVIII al XX. La Orquesta de los Campos Elíseos tiene una destacada trayectoria que le ha llevado a actuar en el Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Amsterdam, el Barbican Centre de Londres y en las salas más prestigiosas de ciudades como Munich, Berlín o Nueva York, entre muchas otras.

El concierto, que se celebrará mañana a las 19.30 horas en el Kursaal, inaugura el ciclo de clásica de Kursaal Eszena, que recibirá el próximo viernes 7 de noviembre al gran pianista ruso Mikhail Pletnev que ofrecerá obras de Bach, Schumann y Grieg. La ópera 'The fairy queen' de Purcell tomará el relevo al piano el miércoles 19 de noviembre. El espectáculo de música y danza en vivo contará con la interpretación de Les Arts Florissants. El indispensable 'Oratorio de Navidad' de Bach cerrará el año el miércoles 17 de diciembre. Bajo la dirección de Christoph Prégardien, Il Gardellino Orchestra, varios solistas y el Coro de Cambra del Palau de la Música Catalana ofrecerán esta obra escrita para la Navidad de 1734.

Concierto suspendido

Por otra parte, ayer se anunció que el concierto de Laurie Anderson previsto para el 5 de noviembre dentro de Kursaal Eszena se ha suspendido «por razones logísticas».

A las personas que adquirieron la entrada por la web del Kursaal se les realizará la devolución del importe automáticamente. Quienes lo hicieron en taquilla deben contactar con directamente con Kursaal Eszena (943 003 170 o kursaaleszena@kursaal.eus) para hacer efectiva la devolución.