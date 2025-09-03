Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andy y Lucas cancelan su concierto en el Kursaal

La organización aclara que «no se debe a motivos de salud de los artistas».

DV

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:42

El concierto 'Los últimos acordes de Andy y Lucas' en el Kursaal de Donostia, previsto para este sábado a las 20h30, ha sido cancelado. Tanto el auditorio como la promotora han confirmado la noticia y han informado que se está contactando individualmente con los compradores para gestionar la devolución de las entradas. La organización aclara que «no se debe a motivos de salud de los artistas».

Y es que tras más de veinte años de carrera, esta era la última oportunidad para disfrutar en Gipuzkoa de estos referentes de la música pop-flamenca y de los grandes éxitos que han acompañado al público durante décadas. Se esperaba que este último concierto, que tenía una duración de algo más de hora y media, fuese una noche inolvidable llena de música, energía y emociones intensas.

La gira, sin embargo, continúa. La pareja cantará en Granada el 13 y 27 de septiembre y el 28, en Bilbao.

