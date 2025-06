Álvaro Benito (Pignoise): «Antes me costaba más expresarme y abrirme sin tapujos»

Tras celebrar su veinte aniversario como formación, Pignoise, el trío de pop y rock formado por Álvaro Benito (guitarra y voz), Pablo Alonso (bajo y coros) y Héctor Polo (batería), mira ya hacia delante. Lo hace lanzando este viernes 'Amanecer', el primer single de su nueva etapa musical, un tema que recupera el tono descarado y emocional que siempre ha definido al grupo, con una letra que explora la confusión, el desgaste y la necesidad de escapar cuando todo se tambalea. La banda, que vuelve a sonar auténtica, callejera y sin filtros, prepara ya un nuevo disco que «saldrá después del verano», anuncian tras un recital en acústico en el salón de uno de los hogares de la comunidad de HomeExchange.

-¿Qué perspectivas tenéis con este nuevo disco? Son muchos años de carrera y el panorama musical es muy diferente al que era.

-Álvaro Benito: El último disco es de 2021, así que ya tocaba. En medio ha estado el 20 aniversario, por eso hemos tardado tanto en sacar el disco. La verdad es que es que enfrentarse a un nuevo álbum es difícil, porque ya has sacado muchos y has hecho muchas canciones... Un grupo tiene que mantener una esencia, una coherencia, me refiero a que la gente que se escuche las canciones que se compran el disco diga: «Suena a Pignoise de siempre, pero me sorprende». Entonces, a medida que pasan los discos es cada vez más difícil llegar a ese punto. Pero bueno, la verdad que me he metido un intensivo a lo loco de componer y estamos súper contentos con el disco. No sé la receptividad que va a tener en la gente, pero estamos muy contentos, con ganas de ver el 'feedback' de la gente.

-¿Cómo se mantiene el estilo? ¿Hacerse mayor significa que ya no puedes cantar lo mismo que antes?

-Á. B.: Sí, y además yo creo que cuando empecé a escribir canciones me costaba más expresarme y abrirme sin tapujos. Además, cuando estaba empezando con Pignoise, tampoco tenía las herramientas que tengo ahora como compositor. Las letras eran más naif, diferentes. Este disco tiene unas canciones con un mensaje más rico.

-En cuanto al público, ¿notáis mucha diferencia entre el público que había hace veinte años y el que hay ahora? ¿Es gente que os sigue desde entonces o es nueva?

-Pablo Alonso: Nos conocen desde hace 20 años, sí, porque tenían 2, 3 o 4 años cuando nosotros estábamos en nuestro momento más álgido. No podían venir a los conciertos, era un público que no sabíamos que teníamos. Antes los menores no podían entrar en las salas. Entonces hay mucha gente ahora que tienen 22, 23, 24 años y nos dicen que es la primera vez que nos ve en concierto aunque nos lleva escuchando desde que tiene 6 años.

-Á. B.: Es sorprendente la cantidad de gente joven que viene a vernos. En este concierto ha habido un ejemplo de una madre que le ha puesto a su hija desde pequeña nuestras canciones. Y también pasa con hermanos mayores y hermanos pequeños. O simplemente porque los chicos se siguen poniendo las canciones en los bares, en las reuniones de amigos. Cuando volvimos después de esos 6 años casi sin tocar lo que más nos sorprendió es eso. Pensamos: «¿De dónde salen estos chavales de 18 años que se las saben todas?».

-Héctor Polo: La mayoría de nuestro público tiene entre 25 y 35 años. Es un público bastante joven.

-¿Y después del disco llegará la gira?

-Á. B.: Este verano haremos primero festivales, que llevamos haciendo un par de años y después de verano ya sacamos el disco y no sabemos todavía cuándo haremos la gira, si en primavera o después de verano.

-¿Habrá colaboraciones?

-P. A.: No, de momento no. Hemos sacado un disco, el del 20 aniversario, con doce colaboraciones. No descartamos que una vez haya salido el disco, si saquemos alguna canción extra que podamos hacerla con amigos con los que nos apetece tocar, pero en el disco no.

-Atravesamos una época algo melancólica. Vuelven muchos grupos, hay un 'boom' de festivales nostálgicos en modo 'remember'... ¿Cómo lo veis?

-P. A.: Supongo que la gente echa de menos a los grupos que tocan en directo, así que es lógico. Cuando vas a un directo, ¿qué vas a escuchar? Música en directo, ¿no? Ir a escuchar música que ya está pregrabada y se dispara para mí tiene menos sentido. No lo infravaloro, pero la gracia del directo es escuchar las cosas en directo, si no, ya esta el disco. Y el directo tiene que ser lo que tú sientes, lo que te sale. No siempre las canciones suenan iguales en directo. Hay días que las cantas de una manera y otros en que las cantas de otra.

-Á. B.: Para mí el rollo 'remember' es un poco mentira porque cuando la gente va a ver a ACDC o a los Rolling Stones no va por su último disco. Entonces, ¿qué es eso? ¿un remember? Quien va a ver a Melendi es porque le gusta a Melendi, no porque quiera hacer un 'remember' de sus canciones.

-P. A.: Es un poco como lo de las letras que decías antes. Los Ramones estuvieron 40 años tocando y haciendo las mismas letras toda la vida y salían a tocar y cantaban canciones del instituto cuando tenían 50 años. Pero era su rollo, eran los Ramones. Aquí lo que pasa es que nosotros cantamos en castellano y las letras que hacíamos cuando teníamos 20 años no son las mismas que hacemos ahora, pero hay grupos que sí que lo hacen y molan que te cagas. Me parece totalmente respetable. Tú tienes que saber defender tu música en el momento en el que estés. Intentamos hacer canciones que nos gusten porque si no nos gustan a nosotros no tiene sentido ni sacar el disco. Nosotros nos tenemos que enamorar de las canciones. Ahora estamos con una lucha en que tenemos 20 canciones y no sabemos cuáles meter en el disco.

-¿El proceso creativo ha sido complicado o ha salido automático?

-P. A.: Llevamos un año y pico con el disco nuevo casi.

-Á. B.: Hay 80 canciones maquetadas ya, es una locura.

-H. P.: Para que te hagas una idea, hace un mes y medio el disco iba a tener 12 canciones que ya estaban más o menos elegidas. De esas, se han quedado tres porque Álvaro no para de componer.

-P. A.: Y no podemos cortar ese proceso porque nunca sabes cuándo va a salir la canción definitiva. Él va haciendo canciones, nos las va pasando y nos van gustando.

-Á. B.: Mi hobby es hacer canciones. Me relaja, me gusta y estoy deseando tener un rato en el día para ponerme a componer.

-P. A.: A nosotros nos vuelve locos porque al final no sabemos cuál meter (risas).

-¿Habéis descartado alguna canción que luego hayáis recuperado?

-Á. B.: Yo es que soy muy de mirar hacia delante.

-P. A.: Yo tengo un montón de carpetas... Con 'El tiempo y el espacio' estuvimos un año sin tocar para hacer el disco y grabamos en mi casa ciento y pico canciones. Estaban maquetadas, grabadas, batería, guitarras, letras, voces, todo. De esas se escogieron trece para el disco. O sea, tengo 90 carpetas en mi casa de canciones que nunca más hemos vuelto a visitar. Componemos por procesos.

-Á. B.: Para mí un disco es un momento vital y tiene que reflejar ese momento. Yo al final escucho una canción mía de hace cinco años y sé que es de hace cinco años. A mí me suena ya añeja. Aunque a lo mejor yo os la pongo a vosotros y decís «pues me parece igual», a mí no. Yo sé cómo voy cambiando la metodología.

-P. A.: A mi me pasa igual. Escucho las canciones del anterior disco y no me parece el momento de ahora. Yo no cogería ninguna del álbum 'Diversión' para meterla en este disco, por ejemplo. Y había en 'Diversión' canciones cojonudas.

-Á. B.: El tema es que cuando está el repertorio cerrado a mí parecía que las canciones estaban chulas pero que el disco era como un poco serio. Entonces dije hay que hacerlo más gamberro y así ha quedado. Recuperamos un poco el espíritu de los primeros discos con los textos de ahora.

-Y ahora que muchos artistas lanzan un disco cada o cada año y medio... ¿Os imagináis así?

-Á. B.: Va en función un poco de tu necesidad funcional. Nosotros afortunadamente con un disco podemos estar dos años de gira y luego dar un año de descanso, sacar otro disco... Vamos más o menos a un disco cada tres años. Pero entiendo que otros grupos que necesitan todavía ir escalando pues necesitan una herramienta de difusión porque ahora mismo el Spotify, por ejemplo, solo te coge obras nuevas.

-¿Cómo ha cambiado la industria en todo este tiempo? Hace veinte años se vendían muchos más discos que ahora...

-Á. B.: A nosotros ya nos tocó la época que no se vendían. Ahora se consume mucha música, más que nunca, pero el dinero ese que ganaban las discográficas y que al final repercute en todo porque si las discográficas tenían dinero repercutía en que tú hicieras mejores videoclips o grabaras en mejores estudios y tuvieras muchas más herramientas.... Ese dinero desapareció. Ahora las discográficas van con mucho recorte, pero afortunadamente por otro lado hay más música en directo que nunca. Ahora hay en España 900 festivales al año y puedes estar tocando si te va bien pues 50 o 60 conciertos tranquilamente y muy feliz.

-P. A.: Y los festivales permiten tocar sin el gasto de salir tú solo a tocar a una ciudad. El festival te pone delante de un público que no es tuyo. Antes antes tenías que alquilar las salas.

-Á. B.: Y también el Spotify tiene una cosa buena que es que tú no necesitas fabricar un disco para dar tu música a conocer. El hecho de poder sacar simplemente en digital artistas emergentes ayuda mucho.

-P. A.: Puedes incluso grabarte el disco en tu casa, subirlo en Spotify y de repente a lo mejor si lo petas imagínate. Antes tenías que hacer el proceso de irte al estudio, gastarte una pasta, ahorrar para entrar al estudio, para grabar una maqueta. Nosotros para grabar la primera maqueta tuvimos que dar conciertos para ahorrar dinero porque costaba mucho. Ahora grabamos en casa de Álvaro o en la mía. Nosotros siempre hemos intentado un poco buscar esa forma para poder trabajar a gusto y con tiempo. En los estudios tenías un tiempo limitado y un coste alto.

Temas

Spotify