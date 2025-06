Nacidos para correr... si diluvia

Comenta Compartir

Aunque sólo sea porque el de esta noche haya sido el primer concierto en lo que llevamos de siglo en el que The E Street ... Band actuó con un único guitarrista –al margen del propio Springsteen–, la actuación ya tiene un hueco en la pequeña intrahistoria del grupo. En realidad, fue un regreso a la 'normalidad': durante la mayor parte –y desde luego, mejor etapa, de su trayectoria–, fue un grupo de un solo guitarrista titular: Stevie Van Zandt, de 1974 a 1984 y Nils Lofgren, desde esa fecha hasta 1999. A partir de ahí, Little Steven volvió, pero para sumarse a Lofgren, no para sustituirle. En donde el del pañuelo en la cabeza no tiene rival es en hacerle los coros a Bruce, pero a día hoy hubiera sido mucho más complicado sustituir a Jake Clemons.

Si un artista actúa dos veces consecutivas en la misma ciudad, la tradición marca que haya consenso en que la mejor fue la segunda y, en cualquier caso, aquélla en la que tú no estuviste. En el caso de anoche, fue tal la intensidad de la lluvia que nos envió el magnate Donald Trump que la tormenta se convirtió en el elemento diferencial que lo cambió todo y dejó imágenes para el recuerdo. Tanto la banda como buena parte del público evidenciaron que efectivamente habían nacido para correr, al menos en caso de DANA. En cuanto al repertorio, las variaciones fueron muy puntuales hasta la interrupción, aunque nos depilaron de arriba abajo en seco. Luego, el setlist previsto se descontroló. Y tiene su valor pasearse por Europa dedicando al propio gobierno unos ataques expresados con una virulencia y en unos términos más propios del punkismo, al filo del cancionero del Rock Radical Vasco, pero en inglés. En el ámbito del rock al menos, alguien recogerá algún día el guante. Quien lo haga tendrá que hacerlo justo en el punto en el que lo depositó Mr. Springsteen. Anoche, en el septuagenario vi rastros del joven. Supongo que nos pasó a todos y esos son los lazos que atan.

