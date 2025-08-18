Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actriz pamplonesa Alba Cuartero protagonizará 'Los pilares de la tierra, el musical'

Encarnará a Aliena, la heroína de la novela de Ken Follett, en la segunda temporada del musical en la Gran Vía madrileña

Europa Press

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:07

La actriz pamplonesa Alba Cuartero será una de las protagonistas de la nueva temporada de 'Los pilares de la tierra, el musical', producción basada en la célebre novela de Ken Follett. La obra regresará a Madrid en noviembre de 2025 tras su primera temporada en la Gran Vía y su gira por distintas ciudades de España.

Cuartero interpretará a Aliena de Shiring, la heroína de la saga literaria, un papel que compartirá en alternancia con la actriz Jana Gómez. La artista navarra ya cuenta con una amplia trayectoria en el teatro musical con títulos como 'La historia interminable, el musical', 'El médico, el musical' o 'El tiempo entre costuras, el musical'. Todos de la productora beon. Entertainment.

«En los últimos años he tenido la inmensa suerte de encarnar en el escenario a mujeres que han tenido muchas cosas que contar, como Sira Quiroga, Mary Cullen o la Emperatriz Infantil. Y en esta temporada esa suerte continúa con Aliena, otra mujer llena de fuerza y verdad. Formar parte de Los pilares de la tierra es seguir contando historias que merecen ser escuchadas», destaca Alba Cuartero, en una nota de prensa de la productora responsable del espectáculo.

Del 15 al 31 de agosto el musical estará en cartel en Euskalduna Bilbao durante la Semana Grande de Bilbao. Del 27 de septiembre al 25 de octubre podrá disfrutarse en el Teatro Principal de Zaragoza, durante las fiestas del Pilar.

