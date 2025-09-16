Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de las instituciones organizadoras y entidades que colaboran con la bienal Mugak, esta mañana en el Instituto de Arquitectura de Euskadi. Borja Luna

Mugak invita a pensar en la arquitectura del futuro desde las utopías

La bienal, que se celebrará del 9 de octubre al 14 de noviembre, programará más de 80 actividades entre exposiciones, charlas y talleres

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:50

Bajo el lema 'Castillos en el aire o, como construir la utopia de hoy', la quinta edición de la Bienas de Arquitectura Internacional Mugak reunirá ... a profesionales locales e internaciones y presentará proyectos y exposiciones colectivas para invitar a la reflexión y explorar utopías arquitectónicas de nuestro tiempo que faciliten avanzar en construcciones futuras que mejores la condiciones de habitabilidad de las viviendas.

