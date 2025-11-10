Y Morante rompió la baraja

Finalizada la triunfal vuelta al ruedo, entre las aclamaciones enfervorizadas del público que llenaba la Plaza de las Ventas del Espíritu Santo, José Antonio Morante ... de la Puebla se dirigió al centro del ruedo, parsimonioso, pero nervioso. Con los ojos brillantes y vidriosos por la emoción procedió a soltarse la castañeta y con ella en la mano ante una muchedumbre que, perpleja por lo inesperado, seguía rompiéndose las manos en un aplauso eterno, volvió sobre sus pasos para retornar al callejón.

En Logroño triunfo arrollador de un recién alternativado Aaron Palacio con dos puertas grandes. En su segunda comparecencia cortó tres orejas al igual que el Maestro Diego Urdiales, el otro nombre propio de la feria. En Salamanca Emilio de Justo indultó a un toro de Garcigrande en una tarde triunfal del torero extremeño. Sin mas premio que una vuelta al ruedo al fallar con los aceros, la faena de Morante a un toro de Olga Jiménez el día 21 de septiembre pudo constituirse en «el inspirado preludio» como alguien ha escrito, de un final histórico.

MÁS INFORMACIÓN Sin Morante, por Jesús Ferro

Emilio de Justo repitió triunfo en las Ventas. El 3 de octubre en el segundo festejo de la Feria de otoño salió en hombros, por quinta vez, por la Puerta de Madrid, después de cortar dos orejas a un toro de Victoriano del Rio. También tocaron pelo Víctor Hernández, un nombre a tener en cuenta, y el siempre valiente y cumplidor Román. La mañana del día 12, se celebró el festival propiciado por Morante de la Puebla, en homenaje a Antoñete. Una mañana triunfal en la que los aficionados más jóvenes pudieron descubrir el Toreo con mayúsculas de Curro Vázquez y Cesar Rincón que salieron por la puerta grande junto a Olga Casado. Enrique Ponce y el propio Morante cortaron una oreja y cumplieron Pablo Hermoso de Mendoza y el veterano Maestro 'Frascuelo' que volvió a pisar el ruedo venteño a los 77 años.

Corrida histórica

Por la tarde, en la misma corrida ya histórica, se cortó la coleta, algo ya previsto, después de cortar una oreja, un torero de los pies a la cabeza, a quién la espada le privó de ser figura: Fernando Robleño. Sus hijos que protagonizaron esa ultima ceremonia le acompañaron en una salida en hombros por la puerta de arrastre. Hasta siempre, Maestro.

Volvamos a Morante y a la corrida del 12 de octubre, colofón de esa Feria de Otoño. El torero de La Puebla salió vestido de 'Antoñete' es decir de lila y oro, para continuar el homenaje. A 'Tripulante 102 Castaño', bajo, con cara, bien hecho y corrido en cuarto lugar, lo recibió con dos recortes de rodillas, un doblón y dos chicuelinas antes de ser volteado en la segunda, quedando inmóvil en el ruedo, prácticamente inconsciente. Tras unos minutos de desconcierto, con el semblante desencajado, tambaleándose entre el callejón y el burladero, fue el propio torero quien haciendo gala de esa determinación que le ha acompañado en estos dos últimos años, quién decidió tirar «p'alante». La faena fue vibrante: en el tercio cuatro pases en redondo y un pase de pecho descarados, mandando, para comenzar. Otra serie mas ceñida, tanto que el toro le empujó al pasar. No se amilanó y surgieron de su muleta, planchada, lenta y mandona otros cuatro ayudados y un recorte para salirse andando de la cara del toro. Series de frente, dando el pecho, emocionantes... y así hasta terminar con una gran estocada que hizo rodar al toro sin puntilla. Después lo escrito más arriba.

¿Volverá Morante? Creo que no volverá. ¿algún festival? Quizás. Morante lo ha dado todo. En sus dos últimas temporadas ha incorporado un repertorio «Joselitista» de toreo sobre los pies y en la cara que unido a su estilo 'belmontista' ha llegado al cenit de su toreo provocando una auténtica revolución en el público. Son 46 años y una salud muy frágil… Y si vuelve no será el mismo: baste solo recordar la última vuelta de José Tomás ¿Se queda huérfano el toreo? Siempre se han retirado los Grandes...