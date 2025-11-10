Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Morante se cortó la coleta el pasado 12 de octubre en la Plaza de Las Ventas.
Toros

Y Morante rompió la baraja

La inesperada retirada del diestro de la Puebla del Rio sorprende a todo el planeta taurino, que este mes está lleno de citas con Emilio de Justo, Diego Urdiales y Aaron

Manuel Harina

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:25

Comenta

Finalizada la triunfal vuelta al ruedo, entre las aclamaciones enfervorizadas del público que llenaba la Plaza de las Ventas del Espíritu Santo, José Antonio Morante ... de la Puebla se dirigió al centro del ruedo, parsimonioso, pero nervioso. Con los ojos brillantes y vidriosos por la emoción procedió a soltarse la castañeta y con ella en la mano ante una muchedumbre que, perpleja por lo inesperado, seguía rompiéndose las manos en un aplauso eterno, volvió sobre sus pasos para retornar al callejón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Y Morante rompió la baraja

Y Morante rompió la baraja