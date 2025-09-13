Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los globos con base en Cuzcurrita vuela sobre la Rioja.
La Agenda Portátil

La vida es como un viaje en globo (basado en hechos reales)

De cómo un vuelo sobre los viñedos riojanos ayuda a entender el mundo. Y de cómo ser feliz en Ordizia y en Albaola, y de mi aplauso a Jennifer Lawrence / Los diez años de Tabakalera

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:12

La cita era a las seis y media de la mañana en Cuzcurrita, uno de nuestros cercanos paraísos riojanos. Ver amanecer fue el primer espectáculo ... del día, como un prólogo de lujo, y luego llegó la aventura de montar en globo y sobrevolar los viñedos. Qué maravilla. Unos buenos amigos me habían regalado la 'experiencia' del globo cuando cumplí los 60 y al fin la he vivido, dos años después, una cálida mañana de agosto. Uno cumple años pero sigue siendo un principantes. (Los mismos amigos 'amenazan' con regalar un viaje en submarino para mis 70...).

