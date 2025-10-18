Y los reyes magos son... Juan del Val

Hay tres temas sobre los que apetece escribir. Uno, La Oreja de Van Gogh, ese «enigma envuelto en un misterio dentro de un enigma», que ... diría Churchill, pero eso ya lo contaremos en otros territorios de este papel. Dos, el agur de Eneko Goia, del que ya escribimos aquí. El jueves, minutos después de que terminara el Pleno de despedida (ese en el que precisamente tanto se habló de Churchill), tuve la oportunidad de felicitar a los 'tres 'alcaldes donostiarras casi a la vez, en el centenario de Radio San Sebastián. Goia, rodeado de su familia, estaba aún emocionado pero sobre todo feliz: no conozco a nadie que celebre tanto una dimisión, por mucho que dijera que ser alcalde ha sido su más reconfortante actividad política. Queda claro que diez años es suficiente en ese cargo, al menos para Goia. La alcaldesa 'provisional', Nekane Arzallus, sonreía con la esperanza de que no pase nada durante su breve mandato, Si nos ponemos estrictos, como dice Jorge Mendiola, es la primera alcaldesa en la historia de Donostia, porque aunque será breve, es alcalde a todos los efectos. Y Jon Insausti prepara su toma de posesión: ya ha empezado a vestir 'americanas' institucionales y gafas de alcalde.

Así que vamos al tercer tema, lo del premio a Juan del Val. Hay quien parece descubrir esta vez que «el Planeta son los padres», pero otros hace ya muchos años que descubrimos quiénes son los Reyes Magos de ese premio literario. El optimista pensará que la buena noticia es que cada octubre se siga generando una operación de marketing tan gigantesca en torno al libro, y que está bien que durante unos días la gente discuta sobre novelas como si debatiera sobre fútbol; el pesimista lamentará que la polémica sea sobre Juan del Val, o sobre Sonsoles Ónega, y no sobre Jorge Luis Borges.

En su momento se decía que los buenos escritores ganaban el Planeta con sus peores libros (de Vargas Llosa a Cela); luego llegó el desfile de personajes de la tele y de la socialité... Este año se recrudece la polémica quizás porque Juan del Val es precisamente eso, «polémico», como le gusta autodenominarse, y muy marcado en una sociedad polarizada. «Que se lo den directamente a Pablo Motos!», dice alguno. «Murakami empieza a presentar telediarios de Antena 3 para tener al menos el Planeta», apuntaba un meme que circulaba ayer.

Un año más tuve la oportunidad de estar ahí, en esa cena multitudinaria que sigue teniendo tanto de 'puesta en escena', con el jurado deliberando supuestamente en un salón vecino cuando la noticia casi está ya en las rotativas. Para mucha gente de cierta edad el Planeta es el libro que se regala cada Navidad. «¿Ha ganado Del Val, el de 'El hormiguero'?», me pregunta el taxista barcelonés. «Se lo compraré a mi madre, como todos los años. Solo una vez me dijo que no se lo comprara: el año de Carmen Mola, cuando supo que en realidad eran tres tíos y se mosqueó».

(P.d.: Barcelona es siempre una maravilla, aunque Vueling trae a veces sorpresas. El lunes, a la ida, salimos desde Hondarribia con tres horas de retraso después de espear a que llegaran «los mecánicos de Bilbao» a supervisar una pieza (al menos me sirvió para una puesta al día con Andoni Luis Aduriz y Maire Modrego). La vuelta, el jueves, fue dos horas más tarde. Nuestro aeropuerto crece en actividad (los veteranos aún recordamos cuando había expertos que apostaban por su cierre y «usar Loiu»), pero necesita mejoras, como denunciaban estos días sus trabajadores. Para eso quizás necesitamos también Reyes Magos).

La radio cercana

Soy adicto a la radio desde niño (como a los periódicos, como a los informativos de la tele) y lo sigo siendo, aunque ahora el móvil sustituya al viejo transistor o esuchemos los programas en podcast. Radio San Sebastián, tan presente en nuestras vidas, con tantos colega que ha pasado ante sus micrófonos y en la que tantas veces he colaborado, cumple un siglo, y lo celebró el jueves con una estupenda fiesta entre la emoción y el humor en el Kursaal.

La imaginación desbordante de Juan Carlos Ortega, los recuerdos de trabajadores (como el gran Ramón Gabilondo) y la música de Javier Gurruchaga, Alex Ubago, Sara Azurza, Mikel Erentxun y el Orfeón Donostiarra, con Sainz Alfaro de showman, completaron una memoria sentimental de la ciudad, la emisora y sus oyentes conducida por Aimar Bretos y Aloña Velasco. Zorionak.

El alma donostiarra de 'Poquita fe'

Yo también soy fan de 'Poquita fe', la hipnótica serie de Movistar protagonizada por Raúl Cimas, una historia de humor cotidiano que termina siendo demoledora sobre nuestras miserias. La primera temporada era brillante y la segunda no se queda atrás. La pareja de guionistas formada por Pepón Montero y Juan Maidagán está detrás del invento. Maidagán (en la foto, con visera) es un donostiarra de 54 años, activo guionista, siempre discreto entre 'su' San Sebastián y las estancias profesionales en Madrid. Seguiremos informando.