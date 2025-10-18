Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
La vicepresidenta Yolanda Díaz, Juan del Val, la finalista Ángela Banzas y José Creuheras, presidente de Planeta. AFP
La Agenda Portátil

Y los reyes magos son... Juan del Val

La habitual polémica del Planeta se encona esta vez con 'el polémico' / A Goia la sonrisa no se le va: diez años de alcalde bastan / Los cien años de Radio San Sebastián

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:32

Comenta

Hay tres temas sobre los que apetece escribir. Uno, La Oreja de Van Gogh, ese «enigma envuelto en un misterio dentro de un enigma», que ... diría Churchill, pero eso ya lo contaremos en otros territorios de este papel. Dos, el agur de Eneko Goia, del que ya escribimos aquí. El jueves, minutos después de que terminara el Pleno de despedida (ese en el que precisamente tanto se habló de Churchill), tuve la oportunidad de felicitar a los 'tres 'alcaldes donostiarras casi a la vez, en el centenario de Radio San Sebastián. Goia, rodeado de su familia, estaba aún emocionado pero sobre todo feliz: no conozco a nadie que celebre tanto una dimisión, por mucho que dijera que ser alcalde ha sido su más reconfortante actividad política. Queda claro que diez años es suficiente en ese cargo, al menos para Goia. La alcaldesa 'provisional', Nekane Arzallus, sonreía con la esperanza de que no pase nada durante su breve mandato, Si nos ponemos estrictos, como dice Jorge Mendiola, es la primera alcaldesa en la historia de Donostia, porque aunque será breve, es alcalde a todos los efectos. Y Jon Insausti prepara su toma de posesión: ya ha empezado a vestir 'americanas' institucionales y gafas de alcalde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  7. 7 Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
  8. 8

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  10. 10

    Sanidad dice que Osakidetza paga más por los numerosos vascos que viven fuera sin comunicarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Y los reyes magos son... Juan del Val

Y los reyes magos son... Juan del Val