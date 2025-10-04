Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Goia y su equipo de concejales tras el anuncio de su renuncia. Lobo Altuna
La Agenda Portátil

La maja desnuda de Goia: Donostia y sus alcaldes

Soy un Tribulete veterano: les he visto aterrizar, y cambiar, en esa escuela de tolerancia que es la alcaldía. Jon Insausti llega a una ciudad saturada de sí misma / Yo fui figurante en Maspalomas (y un elogio de Rebor)

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Llegó como el alcalde del sentido común, con 'seny 'guipuzcoano, y deja una ciudad que parece saturada de sí misma, a punto de 'morir de ... éxito': sus habitantes seguimos pensando que «como esto, no hay», pero se expande un cansancio por las viviendas caras, el exceso de turismo, un tráfico no explicado, psicosis de inseguridad. Son problemas comunes a todas las ciudades, pero la que importa es la nuestra. ¿Qué piensan de la gestión de Eneko Goia? ¿Su Donostia queda como una maja desnuda o luce como una maja vestida?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  4. 4

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  5. 5

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  6. 6

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  9. 9

    Traiga bañador, chanclas y toalla: la cita es en Kluba de Tabakalera
  10. 10 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La maja desnuda de Goia: Donostia y sus alcaldes

La maja desnuda de Goia: Donostia y sus alcaldes