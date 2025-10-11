Krasznahorkai y la otra oreja de Van Gogh (habrá noticias)

Dice Ignacio Peyró que el Nobel es algo así como «las estrellas Michelin» de la literatura mundial, lo que escandalizará a más de un letraherido. ... En las secciones culturales de los periódicos temblamos cuando se acerca el galardón: si el ganador es un autor remoto del que nada sabemos, malo; si es demasiado cercano, peor, porque tocarán muchas páginas. Un compañero soñaba recurrentemente que le daban el Nobel a Bernardo Atxaga y fenecíamos en la Redacción haciendo un suplemento de 32 páginas. Ojalá le den un día el Nobel a Atxaga, pero que sea cuando los Tribuletes de mi quinta estemos ya paseando con el Imserso por Benidorm.

Esta vez ha tocado al húngaro Laszlo Krasznahorkai (uno de esos apellidos que no entra en un titular a una columna) al menos conocido y bien traducido al castellano. El húngaro de apellido largo (llamémosle Laszlo para abreviar) cumple la constante de los Nobel: la suya es una mirada más bien trágica a la existencia. El pesimismo sigue teniendo más prestigio.

(1. La buena noticia para la literatura es, de todos modos, que ayer mismo las librerías donostiarras registraron ya numerosos visitas de lectores deseosos de entrar en el mundo del escritor).

(2. Respiro cuando no le dan el Nobel a Murakami, el japonés que tanto me gustó y más frío me deja cuando se empeña en repetirse:repetirnos es lo que nos pasa cuando cruzamos los 40).

El miércoles se falla en Barcelona el premio Planeta, que tiene menos reputación que el Nobel pero más dotación económica. Ahí esperamos estar. Recuerdo que hace un año, durante la rueda de prensa de la víspera, saltó en los móviles de los periodistas la alerta con la noticia de que los chicos de La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez separaban sus caminos. En la comida posterior, sentadocon algunas de las firmas más respetadas del periodismo cultural, no se hablaba de Jorge Luis Borges, sino de Amaia Montero. Me preguntaban por el futuro del grupo, como si yo fuera orejólogo, y sobre los culebrones que ya se rumoreaban.

Ha pasado un año y las aguas bajan más tranquilas. Leire ha emprendido una vigorosa carrera en solitario y vive feliz conectada con la gente, o por resumirlo en términos no-Nobel, «la está petando». ¿Pero ellos? Sabemos que han seguido trabajando, que se han escapado de los micrófonos y de las polémicas y que tienen ya planes concretos para su 'nueva' vida, que en parte será la de antes. Pronto habrá noticias.

La vida es circular, aunque en buena parte, al menos por estos pagos, la vivamos en un cubo. En el mismo y polifacético Kursaal donde hace 15 días brillaba Angelina Jolie hemos disfrutado esta semana de la gran fiesta de San Sebastian Gastronomika y anoche Rafael Moneo recibía el reconocimiento del Orfeón Donostiarra. Tuve ayer la suerte de desayunar con el arquitecto (pronto se verá en este papel) que celebra cómo su edificio se ha integrado no solo en el paisaje, sino en la vida cotidiana de la ciudad. ¿Qué hacíamos aquí sin el Kursaal? Gracias, Rafael.

P.d. Del gran Santi Aizarna, que se nos ha ido, escribo largo, agradecido y emocionado en otro rincón del periódico.

Xabier Anduaga y Azakarate, dos donostiarras en Nueva York

Xabier Anduaga vuelve a triunfar en Nueva York. Ya parece una constante, pero conviene no acostumbrarse: el tenor donostiarra ha estrenado esta semana en el Metropolitan, la meca de la lírica, un aplaudido montaje de 'La sonnambula' de Bellini con la soprano norteamericana Nadine Sierra como compañera estelar y dirección de Rolando Villazón. Lees las crónicas, empezando por la de The New York Times, y llueven los elogios sobre una pareja artística que dicen que pronto se convertirá en leyenda.

Anduaga es la imagen de esta temporada del Met. El pasado verano tuvo que viajar discretamente a Manhattan entre sus dos recitales de la Quincena Musical en un vuelo relámpago para sus sesiones de fotos y vídeo.

Dentro de unos días podremos ver esa función en casa. Los cines Trueba, y otras salas vascas, acogen el sábado a las 19.00 la retransmisión de una de las funciones neoyorquinas. Ya se ha agotado uno de los Truebas y también se usará la segunda sala.

A pocos metros del Metropolitan otra donostiarra triunfaba casi a la misma hora. Isabel Azkarate, que vivió en Nueva York hace años, ha vuelto para exponer sus fotos en el Instituto Cervantes y con el gran Julian Schnabel, otro ejemplo de neoyorquino/donostiarra, como padrino.

