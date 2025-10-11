Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Krasznahorkai y la otra oreja de Van Gogh (habrá noticias)

¿Es el Nobel la Michelin de la literatura? ¿Qué hacíamos en Donostia sin el Kursaal? / El éxito de Xabir Anduaga e Isabel Azkarate en Manhattan

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:13

Dice Ignacio Peyró que el Nobel es algo así como «las estrellas Michelin» de la literatura mundial, lo que escandalizará a más de un letraherido. ... En las secciones culturales de los periódicos temblamos cuando se acerca el galardón: si el ganador es un autor remoto del que nada sabemos, malo; si es demasiado cercano, peor, porque tocarán muchas páginas. Un compañero soñaba recurrentemente que le daban el Nobel a Bernardo Atxaga y fenecíamos en la Redacción haciendo un suplemento de 32 páginas. Ojalá le den un día el Nobel a Atxaga, pero que sea cuando los Tribuletes de mi quinta estemos ya paseando con el Imserso por Benidorm.

