El 'finde' que Serrat descubrió las regatas y aplaudió a la Real

Su amigo Iñaki Gabilondo llevaba tiempo diciéndole que las regatas de La Concha son uno de los mejores espectáculos del mundo y Joan Manuel Serrat ... quería comprobarlo: son dos jovenes que han cumplido ya los 80 y, como ellos mismos suelen bromear, no hay que aplazar los deseos. Los oficios de Martín Berasategui como anfitrión redondearon esa historia feliz que bien podría haber competido en el Zinemaldia inaugurado ayer. Pero como del Festival ya escribimos mucho en otras zonas del periódico, aquí hablo del 'festival del remo': la resaca de La Concha es fecunda.

Berasategui, amigo de los Gabilondo desde niño, organizó el fin de semana deportivo-festivo de la ilustre pareja a la que tanto admiramos tantos. El periodista y el músico fueron el sábado a Anoeta para ver a la Real frente al Madrid: uno es txuri urdin y el otro del Barça, pero como los merengues son el adversario común hasta Serrat animó a los blanquiazules. Lástima que «no pudo ser un gran día», con derrota de los de Sergio.

El domingo llegó eso que los periodistas llamamos 'la olimpiada del remo'. La mala mar impidió seguir la regata desde el barco, como estaba previsto, pero a cambio Gabilondo y Serrat, 'embarcados' en la dársena del muelle, vivieron el ambiente desde dentro. «Joan estaba feliz, encantado con el color y la gente», dice Berasategui. Porque Serrat tuvo un espectáculo añadido: ver al cocinero celebrar el triunfo de sus amigas de Arraun Lagunak como si fuese, efectivamente, una final olímpica. Martín, viejo practicante y eterno aficionado al remo, está entusiasmado con las chicas de Arraun. Y la 'dupla' de invitados se fue feliz.

En ese universo del remo hay este año personajes que también merecerían su película, desde la patrona de Arraun, Joana Halsouet, de Iparralde, hasta el patrón de Orio que ha batido récords de leyenda, Gorka Aranberri, o el entrenador 'amarillo', el bermeotarra Iker Zabala, que es como una mezcla de Mourinho y Guardiola. Los de Orio tuvieron el domingo su 'Concha de Oro', con comida y alfombra amarilla en El Vaskito de Donostia del oriotarra Iñaki Azkue y luego el emocionante recibimiento en el pueblo con el gran Benito Lertxundi en el balcón y sus himnos 'hermanando' a la gente.

Hubo una novedad más el domingo: por primera vez en muchos años la banda sonora de las 'estropadak' no fue el ruido del helicóptero de la tele. ETB ha sustituido la nave por los drones, que consiguen imágenes también espectaculares, puro cine, con escenas casi pictóricas, de las traineras y los remeros. Me cuenta Mikel Olazabal, el colega de Euskal Telebista, que fue Antton Aldekoa, el mismo realizador que se ha ocupado de toda la Liga del remo, quien dirigió la retransmisión de La Concha. Como ocurre con el ciclismo, el remo se ve mejor en la tele... pero se vive de verdad sobre el terreno o junto al mar.

Raúl Cimas y qué Robert Redford eres tú

Muchos disfrutamos con el humor de Raúl Cimas como un chispazo que ilumina de vez cuando de la pantalla o las redes. El martes tuve la suerte de charlar un rato con él y sus amigos Javier Coronas y Pepe Colubi antes de la grabación de 'Ilustres ignorantes' en el Victoria Eugenia (ojalá Javier Cansado se recupere pronto también). Recordó Cimas que vivió en la Plaza de Easo en el tiempo en que trabajó para el programa de El Terrat en ETB con Sobera, primero, e Iñaki López después. Y hablamos de 'Poquita fe', su estupenda serie en Movistar que estrena segunda temporada. Uno de los dos creadores de la misma, Juan Maidagán, es también donostiarra (el otro es Pepón Montero).

¿Es Cimas un Robert Redford manchego? Esta semana se han desatado ramalazos de nostalgia con la muerte de Redford, una de las últimas leyendas de Hollywood. Cada uno evoca estos días 'su' Redford: muchas citan la sensual escena en que el actor lava el pelo de Meryl Streep en 'Memorias de África', pero yo me quedo con la más prosaica 'Todos los hombres del presidente' (el tirón del tribulete). Redford no solo reconstruye, junto a Dustin Hoffman, el caso Watergate: impulsó decisivamente el proyecto para que esa mítica película de periodistas y denuncia pudiera rodarse y estrenarse. Aupa, Bob.

