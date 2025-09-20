Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Berasategui, Iñaki Gabilondo y Joan Manuel Serrat el domingo en el muelle donostiarra.
La Agenda Portátil

El 'finde' que Serrat descubrió las regatas y aplaudió a la Real

Berasategui y Gabilondo como cicerones, la música de Benito en Orio y la primera vez, tras muchos años, sin banda sonora de helicóptero por los drones de ETB / Cimas y el Redford que eliges

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:42

Su amigo Iñaki Gabilondo llevaba tiempo diciéndole que las regatas de La Concha son uno de los mejores espectáculos del mundo y Joan Manuel Serrat ... quería comprobarlo: son dos jovenes que han cumplido ya los 80 y, como ellos mismos suelen bromear, no hay que aplazar los deseos. Los oficios de Martín Berasategui como anfitrión redondearon esa historia feliz que bien podría haber competido en el Zinemaldia inaugurado ayer. Pero como del Festival ya escribimos mucho en otras zonas del periódico, aquí hablo del 'festival del remo': la resaca de La Concha es fecunda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 'finde' que Serrat descubrió las regatas y aplaudió a la Real

El &#039;finde&#039; que Serrat descubrió las regatas y aplaudió a la Real