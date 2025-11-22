Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El centro cultural Ernest Lluch cuando se reinauguró tras la obra de Anoeta Morquecho
La Agenda Portátil

Ernest Lluch fue (y se convirtió en) una casa de cultura

El barcelonés que fue donostiarra: son días de 'anatomía de instantes', como la estupenda serie basada en Cercas, otro catalán que corre por La Concha / Las quinielas de la Michelin

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Nos hemos acostumbrado a que Pío Baroja suene ya a nombre de calle o de instituto, aunque Félix Maraña se siga revolviendo cuando escucha que ... la ciudad natal del escritor bautizó así a un polideportivo en vez de a una biblioteca. Más raro es ver a gente que hemos conocido dar nombre a sitios: aún siento un escalofrío cuando alguien dice que vive en la calle Gregorio Ordóñez. Y sorprende que muchos jóvenes usuarios del centro Ernest Lluch de Anoeta disfruten de sus libros y sus cursos sin saber quién fue.

