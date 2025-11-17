Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Trenean irakurtzen. Eguneroko bat

Ingurukoak mugikorraren leihotxo argiztatuari begira dauden artean izaro ote gara batzuk? Uharte bakartiak agian? Ez nuke nahi

Miren Billelabeitia

Astelehena, 17 azaroa 2025, 14:12

Comenta

Batzuen esanetan, Espainiako Kultura Ministerioko burua barne, ez irakurtzearen arrazoia astirik eza da. Zalantza dut. Nire lagun batek ez horrenbeste, hark dioenez irakurtzen ez duten ... askok ez omen dagite, ez astirik ez dutelako, nahi ez dutelako baino, begiratzea baino ez dagoela zenbat lagun doazen metroan eta trenean telefonoari begira jolasten edo bideoklipak ikusten, ez irakurtzen liburua zabaldu eta irakurtzeko asti adina izango zuten unean.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  8. 8

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trenean irakurtzen. Eguneroko bat

Trenean irakurtzen. Eguneroko bat