Marijo Lojoren pinturekin osatutako 'Oihartzunean bizi direnak' erakusketa, urtarrila arte
Teknika askotariko 40 artelan horien bidez (gehienak aurretik argitaratu gabeak), «narratiba bisuala» eraiki du artistak
R. K.
Larunbata, 29 azaroa 2025, 12:36
Gasteizko Ingurumen Gaietarako Ikastegiak Marijo Lojo artistaren 40 bat pintura biltzen dituen 'Oihartzunean bizi direnak' erakusketa ireki du Ataria Salburuko Hezeguneen Interpretazio Zentroan. 2026ko urtarrilaren 11ra bitarte ikusgai izango da 11:00etatik 19:00etara. Borja Rodriguez Gasteizko Udaleko Ingurumen zinegotziak prentsaurrekoan azaldu zuenez «María Jose Lojo Escalante irudimen onirikoko eta begirada intuitiboko artistak bere barruko paisaietatik eta ingurune naturalarekin duen lotura estutik irteten diren izaki fantastikoz betetako unibertsoan barrena ibiltzera gonbidatzen gaitu erakusketa honetan».
Bere aldetik, Lojok adierazi zuenez, formatu eta teknika askotariko 40 artelan horien bidez (gehienak aurretik argitaratu gabeak), «narratiba bisuala» eraiki du, «alderdi mitikoa, sinbolikoa eta emozionala uztartuz». Hesperideak bezalako mitologietan eta Auroski moduko bere buruak sortutako izaki propioetan inspiratuta, «emakumezko izaera modu magiko eta basatian» agertzen da bere obretan, «basoekin, hegaztiekin, hezeguneekin eta ilunabarreko zeruekin bat eginda».
'Oihartzunean bizi direnak' ez da erakusketa soila, baizik eta zentzumenetan oinarritutako esperientzia poetikoa, gure munduaren pertzepzioa berriz liluratzeko eta oraindik entzun beharreko misterioak badaudela gogorarazteko.
«Gasteiztarrak eta Gabonen ondorenera arte bisitan datozenak gonbidatzen ditugu Atarira hurbildu eta 'Oihartzunean bizi direnak' erakusketa bisitatzera», gaineratu zuen Borja Rodriguez Gasteizko Udaleko Ingurumen zinegotziak.