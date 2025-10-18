Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El artista muestra a Eric Gálvez, Luis Chillida y Agurtzane Elustondo la mesa repleta de 'errores' Jose Mari López

Maravillosos 'errores' de hierro llenan el museo Fabrika de Legazpi

Fermín Díez de Ulzurrun, César Novella y Lenbur inauguran la exposición 'All Iron', con puesta en marcha de la ferrería de Mirandaola incluida

Cristina Limia

Cristina Limia

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Una alargada mesa llena de 'errores' llama la atención en el centro del museo Fabrika de Legazpi, situado en la antigua papelera de la localidad ... y adjunto al museo Chillida Lantoki. Esos 'errores' son, en realidad, 250 piezas fallidas de la emblemática fábrica legazpiarra de herramientas Bellota y conforman la obra 'Ojos de martillo' del artista pamplonés Fermín Díez de Ulzurrun. «Son piezas fallidas de hierro forjado en caliente que rescaté durante uno de los paseos que realicé por Bellota, antigua Patricio Echeverría, a la que tengo que agradecer inmensamente su colaboración para poder hacer realidad esta serie artística», enuncia el autor.

