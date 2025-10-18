Maravillosos 'errores' de hierro llenan el museo Fabrika de Legazpi

Una alargada mesa llena de 'errores' llama la atención en el centro del museo Fabrika de Legazpi, situado en la antigua papelera de la localidad ... y adjunto al museo Chillida Lantoki. Esos 'errores' son, en realidad, 250 piezas fallidas de la emblemática fábrica legazpiarra de herramientas Bellota y conforman la obra 'Ojos de martillo' del artista pamplonés Fermín Díez de Ulzurrun. «Son piezas fallidas de hierro forjado en caliente que rescaté durante uno de los paseos que realicé por Bellota, antigua Patricio Echeverría, a la que tengo que agradecer inmensamente su colaboración para poder hacer realidad esta serie artística», enuncia el autor.

Esta obra se enmarca dentro de la exposición 'All Iron', que desde hoy puede visitarse en el citado museo Fabrika y en Chillida Lantoki, hasta donde extiende varios de sus tentáculos. Ha sido creada por el artista pamplonés Díez de Ulzurrun junto al valenciano César Novella, comisario de la misma.

Desde que se conocieron en una feria de arte celebrada en Madrid hace años, ambos comparten inquietudes y proyectos en torno a los procesos industriales y «chatarras» que condensan la historia de nuestro pasado y presente. Sin embargo, la presente es la primera exposición que realizan juntos. Trenza la memoria industrial de Legazpi con una mirada artística contemporánea, conectando las intervenciones de los autores en el territorio con el ensayo teórico 'After', publicado por los propios Díez de Ulzurrum y Novella hace un año. «Estamos muy contentos con el resultado de la exposición, creemos que íntegra el trabajo realizado en Legazpi con el hierro, los saberes industriales y la sabiduría de un maestro como Eduardo Chillida.

Ampliar Obra 'Doble martillo' en homenaje a Chillida. Jose Mari López

La colaboración con Lenbur ha enmarcado ese diálogo entre patrimonio, trabajo y creación actual», reseña Fermín Díez de Ulzurrun, que ayer presentó la nueva exposición en Fabrika junto a Luis Chillida, presidente de la fundación Lenbur, Agurtzane Elustondo, directora de la misma, y Eric Gálvez, alcalde de la localidad.

Las muestra incluye 250 piezas fallidas de hierro forjado en caliente que se encontraban en la empresa Bellota

'All Iron' se inaugura hoy con todos los honores. Aunque se asiente en Fabrika y Chillida Lantoki su puesta de largo a las 11.30 horas tendrá lugar en la ferrería de Mirandaola, que se pondrá en marcha para la ocasión. A continuación, a las 12.30, se efectuará la apertura oficial de la muestra en Fabrika.

Podrá ser visitada los días 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, los viernes de 17.00 a 19.00, los sábados de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 y los domingos y festivos de 11.30 a 13.30, con entrada gratuita.

Fuerza y material

«Me ha encantado ver la mesa de 'errores'. Mi padre decía que esa suma de errores podía producir algo maravilloso, que no tenía por qué ser aquello que uno ideaba en un principio», señaló Luis Chillida. Fermín Díez de Ulzurrun ahondó en lo que ha querido transmitir con esa obra. «Nos encontramos con una gran firma como Bellota, que tiene un compromiso histórico con la excelencia y con fabricar herramientas que, salvo perderlas, duran toda la vida, algo que va totalmente en contra del modelo capitalista que impera en la actualidad, basado en la obsolescencia programada, en comprar, tirar y comprar...», relató. «Bellota, aún haciendo las cosas en la otra dirección, con un nivel de ingeniería avanzado y procesos y materiales excelentes, también posee un margen de error, del que dan testimonio las piezas fallidas de la obra, donde entra en juego la fuerza entre el hombre, el material y la física», señaló. «Con el rescate de todas estas piezas que habían sido desechadas para su uso, quiero dar cuenta de esa tendencia a la entropía de todos los procesos, por muy bien diseñados que estén», destacó.

'Ojos de martillo', 'Doble martillo' o 'El milagro de Mirandaola' dan nombre a algunas de las joyas de la nueva exposición

A esa mesa de 'errores' se unen otros elementos dentro de la exposición. La pieza 'Doble martillo' rinde homenaje a Eduardo Chillida, en medio del gran museo que habla de su proceso creativo en Legazpi, Chillida Lantoki. En ese proceso, fue vital la fábrica de Patricio Echeverría, quien le abrió sus puertas y le brindó su maquinaria y operarios para hacer realidad sus colosales esculturas.

«Siempre se habla de que acudía a los talleres con el 'aroma' y cuando vine a Legazpi lo entendí, es el prototipo de la obra que se proponía realizar», citó Fermín Díez de Ulzurrun, que, a partir de ello, ha creado un martillo con doble mango. «Es la conjunción del trabajo en colaboración, siempre presente y necesario».

El milagro de la cruz

La exposición también está formada por una cadena de gran tamaño, dos retratos de los propios autores, un audiovisual... La última de las obras de la muestra es 'El milagro de Mirandaola', que toma como metáfora aquel 'milagro' que hablaba de la aparición de una pequeña cruz el 3 de mayo de 1580 por parte de los ferrones que se hallaban trabajando en un día festivo. «Es una especie de proto-sindicalismo, un castigo divino...», explicó el artista.

El título de la exposición, 'All Iron', que traducido del inglés significa 'todo hierro', es la expresión con la que los ingenieros ingleses celebraban que la colada de Altos Hornos de Vizcaya había salido bien.