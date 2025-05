Lola Herrera, Gabino Diego, Sobera y Guillén Cuervo, en el verano teatral donostiarra

Quince obras de teatro, cinco conciertos más los del Jazzaldia y un espectáculo de danza a cargo del Malandain Ballet Biarritz y sus 'Las estaciones', ... hasta un total de 21 propuestas con cerca de 70 representaciones, conforman la oferta que Donostia Kultura ha confeccionado para este verano. Un cartel que, como es ya habitual, se caracteriza por su heterogeneidad en busca de los públicos más diversos o, en palabras de los responsables de Donostia Kultura, «fresca, divertida y sin complicaciones».

Así, Lola Herrera, con 'Camino a la Meca', un musical de homenaje a Whitney Houston a cargo de Cristina Ramos, el regreso de un nonagenario, pero infatigable Paco Ibáñez, el humor de Óscar Terol, el 'Pijama para seis' de Gabino Diego o el 'Testigo de cargo' de Fernando Guillén Cuervo se combinan con el concierto de la EGO, el 'Inmaduros' del televisivo Carlos Sobera, el mano a mano de Aitziber Garmendia y Jon Plazaola en 'Arizona' o la zarzuela 'Los Gavilanes' de Sasibill.

El concejal donostiarra de Cultura, Jon Insausti, y el responsable del área de Artes Escénicas de Donostia Kultura, Norka Chiapuso, han presentado este jueves esta programación que ha tomado el relevo generacional de los Arturo Fernández, Pedro Osinaga o Rafael Mendizábal de los viejos veranos y que arranca en 2025 con 'Nortasun agiria' de Zuhaitz Gurrutxaga del 2 al 6 de julio e 'Inmaduros' de Carlos Sobera en esas mismas fechas, y continúa con la producción de Tanttka Teatroa 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?', que ya se pudo ver en dFeria.

La célebre Agatha Christie estará presente en esta programación por partida doble: por un lado, con 'Testigo de cargo', puesta al día de esta intriga judicial, con Fernando Guillén Cuervo, Adolfo Fernández y Nerea Mazo en su elenco. Y por otra, con 'Querida Agatha Christie', con la propia escritora como protagonista de la trama.

La magia, que en los últimos años parece haberse reencontrado con el público, estará presente de la mano del mago Orbit, que presentará 'Acero 2.0', mientras que el musical tendrá presencia en 'Sólo Whitney', en el que Cristina Ramos repasará la carrera de la intérprete de 'I Wanna Dance with Somebody' o 'I Will Always Love You'.

Una apuesta segura parece 'Scape Room', que ya ha triunfado en Valencia y Cataluña entre otros puntos de la Península, y que sitúa a dos parejas de amigos en los límites de su amistad. Por otro lado, Óscar Terol ofrecerá un repaso humorístico de la actualidad en '¡Ay Dios! Ahora vengo a por ti', con todos los elementos marca de la casa.

Uno de los platos fuertes de la programación es 'Camino a la Meca', una obra de Athol Fugard en la que Lola Herrera se mete en la piel de Hen Martins, una mujer que desafió las normas de la época para abrazar su libertad. Vuelveu a Donostia tras años de ausencia Andoni Ferreño con la comedia 'Se alquila' y también lo hacen Aitziber Garmendia y Jon Plazaola con 'Arizona'. Gabino Diego, con 'Pijama para seis', Israel Reyes, con 'El cabaret de los hombres perdidos', y de nuevo Zuhaitz Gurrutxaga, con 'Almacenados' completan la oferta teatral.

Del 31 dejulio al 3 de agosto volverá a los escenarios donostiarras 'Las Estaciones' que el Malandain Ballet Biarritz ya presentó el pasado año y que este verano será el único espectáculo de danza programado. En el capítulo de música, el 15 de julio la Joven Orquesta de Euskal Herria ofrecerá un concierto con repertorio de Shostakovich y Aaron Copland. Marcus King presentará su álbum 'Mood Swings' y tras los conciertos del Jazzaldia que se celebrarán cinco escenarios diferentes entre el 19 y el 27 de julio, la compañía Sasibill llevará al escenario del Victoria Eugenia la zarzuela 'Los gavilanes', en una programación musical que cerrará Hayden Pedigo en Lugaritz, Y a modo de adelanto, también se anunciaron los conciertos que Paco Ibáñez, The Delines y Destroyer ofrecerán el próximo otoño.