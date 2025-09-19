El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer

J. F. Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:45 Comenta Compartir

El mundo de la música se ha visto conmocionado hoy tras el anuncio de Jorge Martínez (Avilés, 1955), el carismático líder de la banda Ilegales, quien explicado que padece un cáncer y que, por ello, se ve obligado a detener por completo y por tiempo indefinido la actividad en directo del grupo. La decisión, calificada por el músico asturiano como «tan difícil como inevitable», responde a la necesidad de que pueda dedicar «todas sus energías a recuperarse».

La noticia fue confirmada a través de un comunicado de su promotora, Art Music Agency, que especificaba que Martínez se someterá a un tratamiento oncológico, aunque no se ha detallado el tipo de tumor que padece. Este anuncio llega después de que la banda cancelara en las últimas semanas varios conciertos, como los de las fiestas de Oviedo y el festival de Vigo, aludiendo a «una intervención quirúrgica» del guitarrista. Sin embargo, el comunicado actual revela que la situación «se ha complicado más de lo previsto inicialmente».

Cancelación de la gira de Ilegales

La cancelación afecta a toda la gira prevista, que incluía paradas en ciudades como Vitoria, A Coruña, Alicante y Benidorm, además de la presentación de su nuevo disco, 'Joven y arrogante', en Madrid, Barcelona, Sevilla y muchas otras localidades. El grupo ha expresado su agradecimiento al «público, siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera» y ha pedido disculpas a quienes ya tenían sus entradas. El comunicado concluye con un mensaje de esperanza: «Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa».

La reacción del panorama musical no se ha hecho esperar. Numerosos compañeros de profesión como La M.O.D.A., Lehendakaris Muertos y Rulo han enviado mensajes de apoyo. Destaca el gesto de su amigo Loquillo, quien le dedicó la canción 'Feo, fuerte y formal' durante un concierto reciente, incluso antes de que se conociera públicamente el diagnóstico de cáncer.

Una vida de rock, incorrección y lucidez

Jorge Martínez no es solo un músico; es un testigo y protagonista fundamental de la historia del rock en español. Nacido en Asturias, fundó Ilegales a finales de los años 70, tras pasar por formaciones previas como Madson y Los Metálicos. El aldabonazo definitivo llegó en 1981 al ganar el concurso de rock «Ciudad de Oviedo», lo que les permitió grabar sus primeras canciones, como «Europa ha muerto».

Su álbum debut homónimo, 'Ilegales' (1982), con su impactante portada diseñada por la artista Ouka Leele, se convirtió en un fenómeno. El disco estaba lleno de himnos generacionales como 'Tiempos nuevos, tiempos salvajes', 'Soy un macarra' o 'Problema sexual', que reflejaban una visión nihilista y cruda de la realidad urbana, marcada por la violencia, las drogas y la delincuencia. Las letras de Jorge Martínez siempre se han caracterizado por una honestidad brutal: «siempre se me ha dado mal mentir. La verdad a la larga es menos peligrosa que la mentira», ha afirmado. En 2016 falleció uno de sus integrantes, el bajista Alejandro Espina, a los 45 años de un infarto.

Más allá de la música, Jorge Martínez se ha erigido como una figura intelectualmente inquieta y crítica. Siempre se ha mostrado contrario a la visión idealizada de la Movida madrileña, a la que considera una «creación por exceso de miopía de los locutores de moda» que ignoraban lo que sucedía en la periferia, como el rock radical vasco o el rock humorístico gallego. Sus influencias van más allá de lo musical, citando a poetas clásicos como Marcial, Juvenal o Quevedo por encima de letristas de rock como Bob Dylan. Su avidez intelectual le lleva a explorar campos tan dispares como la gastronomía, la medicina o la historia para «estimular el cerebro» y salir de la zona de confort.

Su personalidad, a menudo descrita como incorrecta y mordaz, ha sido una constante. Ha defendido la legalización de las drogas, argumentando que deberían venderse en farmacias para evitar la delincuencia y los envenenamientos. Canciones como 'Heil Hitler!' fueron compuestas, según él, para «insultar a los hippies» por haberse vuelto dogmáticos. Esta actitud desafiante y su fama de «broncas» han contribuido a forjar la leyenda de un artista que nunca ha dejado indiferente a nadie.

La carrera de Ilegales abarca más de cuatro décadas, con un breve parón entre 2011 y 2015, durante el cual Jorge Martínez lideró el proyecto Jorge Ilegal & Los Magníficos. La banda ha experimentado numerosos cambios de formación, pero siempre con Martínez como eje inamovible. Su discografía es una de las más prolíficas del rock español, con álbumes clave como 'Agotados de esperar el fin' (1984), 'Chicos pálidos para la máquina' (1988) y el reciente 'La lucha por la vida' (2022). Antes de este inesperado parón, la banda vivía una segunda edad dorada, con gran éxito en España y Latinoamérica, y preparaba el lanzamiento de su nuevo disco, 'Joven y arrogante'.

