Alfonso del Río junto a Luis Chillida, ayer en el caserío Zabalaga. Iñigo Royo

Un thriller en el que Eduardo Chillida figura entre los 'sospechosos'

Alfonso del Río publica 'El enigma de Anne Wallace', ambientada a finales de los ochenta durante la celebración de los Príncipe de Asturias

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

Año 1987, Oviedo, se acaban de entregar los premios Príncipe de Asturias. Los galardonados acceden junto al Príncipe al cóctel posterior que se sirve en ... el Hotel Reconquista cuando estalla una bomba, saltándose todas las importantes medidas de seguridad desplegadas para proteger el evento, por lo que la policía sospecha que alguno de los galardonados ha podido colaborar en el atentado: son siete personalidades del panorama internacional, entre los que figura Eduardo Chillida.

