«No habrá sorpresas sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución», anticipa Darío Villanueva Darío Villanueva (i), director de la Real Academia Española, y el director del Intituto Cervantes, Víctor García de la Concha. / Efe Los académicos votarán en diciembre el informe encargado por Carmen Calvo que se atiene «a la doctrina gramatical de la RAE» MIGUEL LORENCI Madrid Lunes, 26 noviembre 2018, 14:49

El informe que la RAE prepara sobre la adecuación de la Constitución a un lenguaje inclusivo «no ofrecerá sorpresas». Así lo confirmó este lunes el director de la RAE, Darío Villanueva, quien ofreció precisiones sobe la marcha del análisis encargado a la docta casa por la vicepresidencia del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. En su pleno del próximo jueves los académicos finalizarán la lectura del informe de la ponencia encargada de este controvertido asunto. «Pero no será hasta diciembre cuando se someta a votación», precisó Villanueva.

«Por supuesto que no va a haber sorpresas», reiteró el director de la RAE al presentar en rueda de prensa el primer 'Libro de Estilo de la lengua española'. Un texto «que incluye la postura de la institución sobre este asunto».

El género es, en efecto, una de las primeras cuestiones gramaticales que aborda el nuevo 'Libro de Estilo' de español, señalando que en nuestro idioma «el género masculino, por no ser el marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos, por lo que el masculino puede emplearse para referirse a seres de ambos sexos». Por tanto, «desde un punto de vista lingüístico, no hay razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres en tales situaciones», plantea el texto. No considera adecuado ni correcto el uso de la arroba, la 'e' o la 'x' para referirse a ambos sexos y cree que estos recursos «contravienen las reglas gráficas y morfológicas del español».

Así las cosas, la ponencia elaborada por Paz Battaner, Inés Fernández-Ordóñez, Pedro Álvarez de Miranda e Ignacio Bosque, los cuatro con sillón en la RAE, «resumirá la doctrina gramatical institucional de la RAE», según reiteró Villanueva.

Para el director de la RAE la española «no es una Constitución en masculino», según aseguró en el Congreso Carmen Calvo. «Es una Constitución escrita en español y el español tiene una gramática que es la decantación de siglos de lengua que la han dotado de dos géneros». «Y como uno de los principios comunes a todas las lenguas románicas es el de economía del lenguaje, existe un género no marcado por el que el masculino incluye al femenino» ha reiterado Darío Vllanueva.

La comisión delegada del pleno encargada del informe terminará su lectura este jueves 29 de noviembre, de modo que «ya en diciembre», según dijo Villanueva, se pasará al último tramo del proceso» en el que el pleno de la academia lo debatirá y aprobará. Una vez aprobado, se remitirá al Gobierno, si bien el director no facilitó fechas concretas.