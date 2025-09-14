La saga al completo de los Sailor y Lula de 'Corazón salvaje'
Dirty Works publicará desde este mes y hasta junio las ocho novelas protagonizadas por los personajes que inmortalizó David Lynch
San Sebastián
Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:21
La editorial Dirty Works publicará desde este mes y hasta el próximo mes de junio las ocho novelas que el escritor estadounidense Barry Gifford dedicó ... a los personajes de Sailor y Lula. La primera entrega, 'Corazón salvaje', fue llevada al cine por David Lynch, con Nicolas Cage y Laura Dern como protagonistas.
La película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1990 y catapultó la carrera literaria de Barry Gifford. autor también de otros títulos como 'Gente nocturna', 'Wyoming', 'Puerto Trópico', 'El asunto de Sinaloa' o 'El padre fantasma', con los que ha creado su propio mundo literario que retrata como pocos «la irracionalidad y el desasosiego de la sociedad estadounidense», tal y como señala la editorial dedicada al «rural noir y al realismo sucio».
Nuevas traducciones
Con 'Corazón salvaje' comienza este mes la publicación al completo y en nuevas traducciones de la saga de Sailor y Lula, algunos de cuyos títulos –como el citado–, ya habían aparecido hace años en Anagrama y actualmente se encontraban prácticamente ilocalizables en aquellas ediciones. Es el caso de 'Perdita Durango', también llevada a la gran pantalla, que Dirty Works reeditará en octubre, y de 'Las vacaciones de Sailor', que aparecerá en noviembre y que Anagrama publicó bajo el título de 'La vida desenfrenada de Sailor y Lula'.
El plan editorial del sello incluye las inéditas en castellano 'Sultanes de África' para enero, 'El beso de consuelo' para febrero, 'Un mal día para el hombre leopardo', que se publicará en marzo de 2026, y 'la imaginación del corazón', disponible a partir de mayo. La publicación de la saga se cerrará en junio con 'La senda del jaguar'.
Además de autor de cerca de cuarenta obras en las que «describe y disecciona magistralmente casi un siglo de historia y cultura estadounidense», Barry Gifford cofundó en 1984 la editorial Black Lizard Books, con la que rescató a autores como Jim Thompson, David Goodis y Charles Willeford, de la época dorada de la novela negra estadounidense.
