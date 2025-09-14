Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Laura Dern y Nicolas Cage, en 'Corazón salvaje'.

La saga al completo de los Sailor y Lula de 'Corazón salvaje'

Dirty Works publicará desde este mes y hasta junio las ocho novelas protagonizadas por los personajes que inmortalizó David Lynch

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:21

La editorial Dirty Works publicará desde este mes y hasta el próximo mes de junio las ocho novelas que el escritor estadounidense Barry Gifford dedicó ... a los personajes de Sailor y Lula. La primera entrega, 'Corazón salvaje', fue llevada al cine por David Lynch, con Nicolas Cage y Laura Dern como protagonistas.

