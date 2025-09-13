Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lectura del fallo del jurado, este sábado en el Ayuntamiento de Irun. Kutxa Fundazioa

Garazi Kamio Anduaga y Mario Marín ganan los Kutxa Fundazioa Irun de novela

El jurado proclamó ganadores al tolosarra Karlos Linazasoro y la madrileña Marina Casado en las categorías de poesía en euskera y castellano, respectivamente

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:51

La escritora andoaindarra Garazi Kamio Anduaga, con 'Moebiusen Ertzak', y el onubense Mario Marín con la obra 'CMYK' se proclamaron este sábado ganadores de los ... Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun en las categorías de novela en euskera y castellano, respectivamente. En cuanto a la poesía, el jurado proclamó vencedores al tolosarra Karlos Linazasoro por 'Bazter Utzietan' y a la madrileña Marina Casado por 'Un mar que nadie mira'. En la categoría de novela en euskera, el urnietarra Txema García-Viana recibió una mención por su obra 'Bidaiak, laztanak eta orbainak', mientras que en poesía en euskera la azkoitiarra Maite López Las Heras recibió la misma distinción por 'Oren hilak'

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  4. 4

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  5. 5 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  6. 6 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre
  10. 10 El espectáculo natural a un paso de Gipuzkoa: una cascada de 222 metros ideal para hacer senderismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Garazi Kamio Anduaga y Mario Marín ganan los Kutxa Fundazioa Irun de novela

Garazi Kamio Anduaga y Mario Marín ganan los Kutxa Fundazioa Irun de novela