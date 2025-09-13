Garazi Kamio Anduaga y Mario Marín ganan los Kutxa Fundazioa Irun de novela

La escritora andoaindarra Garazi Kamio Anduaga, con 'Moebiusen Ertzak', y el onubense Mario Marín con la obra 'CMYK' se proclamaron este sábado ganadores de los ... Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun en las categorías de novela en euskera y castellano, respectivamente. En cuanto a la poesía, el jurado proclamó vencedores al tolosarra Karlos Linazasoro por 'Bazter Utzietan' y a la madrileña Marina Casado por 'Un mar que nadie mira'. En la categoría de novela en euskera, el urnietarra Txema García-Viana recibió una mención por su obra 'Bidaiak, laztanak eta orbainak', mientras que en poesía en euskera la azkoitiarra Maite López Las Heras recibió la misma distinción por 'Oren hilak'

La periodista, profesora y escritora Garazi Kamio Anduaga (Andoain, 1979) obtuvo el Premio Igartza en 2011 con su obra 'Beste norbaiten zapatak lanarekin' y dos años más tarde ganó el Augustin Zubikarai Saria con 'Orube abandonatuak'. Hace dos años fue galardonada con el premio Mikel Zarate de literatura infantil por su novela breve 'Bikini'. En cuanto a Mario Marín (Huelva, 1971) publicó en 2002 'Mis lástimas preferidas', pero no fue hasta 2015 cuando firmó su primera novela, 'El color de las pulgas', a la que siguió en 2018 'Mañana es el día siguiente'. Hace cuatro años escribió 'Morir es un color', hasta ahora, su último trabajo. Con más de cincuenta títulos publicados, el tolosarra Karlos Linazasoro, autor de 'Bazter Utzietan', cuenta también con una dilatada trayectoria literaria en los más diversos géneros: teatro, relato breve, microcuentos, novelas, poesía y aforismos, así como literatura infantil y juvenil. Finalmente, Marina Casado es autora de varios poemarios y novelas.

Los ganadores de esta edición se repartirán 70.000 euros en premios y sus obras serán publicadas, por Elkar en el caso de las escritas en euskera, mientras que en castellano serán Pepitas de Calabaza y Reino de Cordelia para novela y poesía, respectivamente.