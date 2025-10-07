Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maite Rosende

'Traba', Premio a la Ilustración de Obra Literaria
«Necesitamos una sociedad con personas críticas y los libros ayudan»

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Muy agradecida»por el reconocimiento a su obra 'Traba' (Denonartean), Premio Euskadi a la Ilustración de Obra Literaria y, sobre todo, feliz porque como sociedad «cada vez se entiende mejor» el trabajo de ilustración, Maite Rosende (Donostia, 1991) aprovechó ayer para reivindicar la labor de los creadores. «Todavía queda camino por recorrer, las condiciones laborales no siempre son las mejores y a veces continuar es difícil. En un momento en el que vivimos con tanta ansiedad y tristeza personalmente me cuesta mucho crear. A veces me pregunto para qué creo, que qué hago con pinturas y libros. Luego pienso que los libros ayudan a que pensemos, a que seamos críticos. Y le encuentro sentido». Algo de ese positivismo se refleja en la obra, calificada como «una invitación a la alegría de vivir».

En muchos casos el trabajo de los ilustradores suele quedar en un segundo plano sobre los escritores y reconocimientos como el Premio Euskadi son «un espaldarazo», según contó Rosende. Se suma al Premio Etxepare que recibió la donostiarra el año pasado por el álbum 'Mamuki' –creado junto a Nerea Ariznabarreta–, aunque no por ello se siente un referente para otros. «No pienso en ello», responde entre risas. Tampoco quiere lanzar las campanas al vuelo porque recalca que la situación en un sector como el suyo «es muy inestable, irregular y cambiante».

«Haurrak oso irakurle zorrotzak dira, eragiten duzun hori ez duzu beste inon lortzen»

«Haurrak oso irakurle zorrotzak dira, eragiten duzun hori ez duzu beste inon lortzen»

«Sari honekin euskal kulturaren taldean debutatu dudala sentitzen dut»

«Sari honekin euskal kulturaren taldean debutatu dudala sentitzen dut»

El jurado destacó la «propuesta valiente, tanto por la elección cromática como por la figuración» de las imágenes y la donostiarra explicó que limitar el número de colores con los que trabajar le facilita crear o llevar a cabo la idea que tiene en mente. «Si cojo cinco me ayuda vsiualmente, en la composición y a la hora de crear imágenes». En este caso ha optado por los tres colores básicos, el negro y el morado.

De estas últimas el fallo valora su «figuración» y cierto «toque expresionista», que ha ido muy de la mano del texto. Se nota en el resultado, opina el jurado, ya que «se integran magistralmente». Y con un trazo «limpio y personal».

