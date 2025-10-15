Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Millás, Chivite, Rodríguez y Cano abordarán «la soledad y la identidad en la era global» en Literaktum

Los reconocidos escritores participan en el festival de las letras que se lleva a cabo en Donostia entre el 10 y el 23 de noviembre

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:43

Los escritores Juan José Millás, Eider Rodríguez, Laura Chivite y Harkaitz Cano participarán en la próxima edición de Literaktum, el festival de las letras de ... Donostia que se desarrollará entre el 10 y el 23 de noviembre. 'Ecos del Yo: Soledad e identidad en la era global' es el título elegido para este año en el que autores y público reflexionarán en torno a «una pregunta personal y universal: ¿cómo nos definimos en un mundo global?» y abordarán cómo «la soledad es cada vez más frecuente y la personalidad, muchas veces, se nos muestra perdida o dividida». El festival, indican sus organizadores, pretende a través de la literatura, «escuchar los ecos del yo, de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro».

