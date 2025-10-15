Millás, Chivite, Rodríguez y Cano abordarán «la soledad y la identidad en la era global» en Literaktum

Los escritores Juan José Millás, Eider Rodríguez, Laura Chivite y Harkaitz Cano participarán en la próxima edición de Literaktum, el festival de las letras de ... Donostia que se desarrollará entre el 10 y el 23 de noviembre. 'Ecos del Yo: Soledad e identidad en la era global' es el título elegido para este año en el que autores y público reflexionarán en torno a «una pregunta personal y universal: ¿cómo nos definimos en un mundo global?» y abordarán cómo «la soledad es cada vez más frecuente y la personalidad, muchas veces, se nos muestra perdida o dividida». El festival, indican sus organizadores, pretende a través de la literatura, «escuchar los ecos del yo, de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro».

Con su último trabajo 'Ese imbécil va a escribir una novela', Juan José Millás arrancará el 12 de noviembre en Okendo K.E (19.00h) donde hablará de su novela y de esos «ecos del yo» para conocer cómo se define en este mundo. Será necesaria invitación para acceder al evento.

Eider Rodríguez también estará con una recopilación de cuentos en Literaktum. 'Dena zulo bera zen' es el título de su último trabajo presentado hace unos días en Donostia. La cita con la escritora será en Ernest Lluch K.E., el 14 de noviembre a las 19:00 horas y la entrada en este caso será libre hasta completar aforo.

Otro importante nombre de la literatura vasca actual, Harkaitz Cano, publica en breve y presentará 'Silueta', una novela sobre las críticas a un libro que no existe. También con entrada libre, el encuentro con el escritor será en Okendo K.E. el 19 de noviembre a las 19:00.

Y Kutxa Kultur Kluba acogerá a la recién galardonada con el Premio Euskadi de Plata 2025 de los libreros guipuzcoanos, Laura Chivite y su primera novela, 'El ataque de las cabras'. Será el 20 de noviembre, a las 17:30 horas y la entrada será libre.

En Literaktum Txikia, y tras los exitosos concursos de ilustración de pasados años, en esta ocasión también se invita a dibujar a niñas y niños de 1º a 6º de Educación Primaria. El tema es 'Las aventuras de Iker e Ixone', protagonistas del cómic de Gregorio Muro. Los dibujos se podrán entregar en la Biblioteca Central Infantil y en las bibliotecas de las casas de cultura, del 27 al 11 de noviembre (ambos inclusive).

Literaktum anunciará nuevos nombres de reconocidos escritores y autores participantes en el festival el próximo 4 de noviembre.