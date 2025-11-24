Mikel Santiago y 'La chica del lago'

El Diario Vasco Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

El escritor vizcaíno Mikel Santiago (Portugalete, 1975) presenta su nueva novela negra, 'La chica del lago', la historia de una escritora de éxito que regresa a su pueblo en el interior del País Vasco para aclarar la muerte de una joven hace años.

El autor, un fenómeno de ventas y destacado representante del 'noir' vasco, conversará con Mitxel Ezquiaga, director de Aula DV, y con sus lectores.

Aquarium, jueves 4 de diciembre, Aquarium, hasta completar aforo.