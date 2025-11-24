Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escritor Mikel Santiago.

Aula DV

Mikel Santiago y 'La chica del lago'

Encuentro en una nueva Aula DV con uno de los más destacados autores del 'thriller' vasco

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

El escritor vizcaíno Mikel Santiago (Portugalete, 1975) presenta su nueva novela negra, 'La chica del lago', la historia de una escritora de éxito que regresa a su pueblo en el interior del País Vasco para aclarar la muerte de una joven hace años.

El autor, un fenómeno de ventas y destacado representante del 'noir' vasco, conversará con Mitxel Ezquiaga, director de Aula DV, y con sus lectores.

Aquarium, jueves 4 de diciembre, Aquarium, hasta completar aforo.

