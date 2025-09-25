Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025

Bruno Vergara Bilbao Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:19 Comenta Compartir

Leire Bilbao ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2025, por su obra 'Klera' (editorial Elkar), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido su obra por «la belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración, presenta una propuesta con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia, abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil».

El libro se presentó en la reciente Azoka de Durango como un proyecto que busca reflejar el horror de la guerra y la manera en que la viven los niños desde una perspectiva artística. La publicación está escrita por Leire Bilbao, y ha sido ilustrada por June San Sebastian, musicada por Maite Larburu, bailada por Kukai y arropada por los audiovisuales de David Bernué. Ese fue el objetivo del director, bailarín y coreógrafo de Kukai Dantza, Jon Maya, la compañía que dirige y la editorial Elkar, a la hora de abordar el proyecto de 'Klera' que acaba de ser galardonado.

«¿Qué le pide a la vida un niño atrapado en medio de una guerra? ¿Cómo le habla a la Muerte? Esta es la historia de un niño que quiere tomar la vida de la mano». Así se presenta el proyecto de la editorial Elkar. «Con los conflictos de Ucrania y Palestina de por medio, este libro refleja el diálogo que puede tener un niño con la muerte, inmerso en una guerra que se ha cobrado la vida de muchos menores», subrayaron todos los responsables del proyecto en la presentación en Durango.

