Kortazar, este martes en Bidebarrieta junto a la concejala de Euskera, Eider Inunciaga. DV

Jon Kortazar cierra el 'año Aresti' con un libro que analiza la poesía y el contexto social del autor bilbaíno

'Poesia eta gizartea' destaca la renovación de un escritor que alejó al euskera de la tentación del purismo

Miguel Aizpuru

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

2025 ha sido 'año Aresti' por excelencia, con motivo de la efeméride de los 50 años de la temprana muerte del poeta bilbaíno (1933-1975). ... Y, para culminarlo, Jon Kortazar, catedrático de la UPV, explora en un libro que acaba de ver la luz la obra poética de este renovador de la literatura en euskera, que inauguró los caminos de la poesía social y alejó a la lengua de posiciones puristas.

