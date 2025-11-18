Jon Kortazar cierra el 'año Aresti' con un libro que analiza la poesía y el contexto social del autor bilbaíno

2025 ha sido 'año Aresti' por excelencia, con motivo de la efeméride de los 50 años de la temprana muerte del poeta bilbaíno (1933-1975). ... Y, para culminarlo, Jon Kortazar, catedrático de la UPV, explora en un libro que acaba de ver la luz la obra poética de este renovador de la literatura en euskera, que inauguró los caminos de la poesía social y alejó a la lengua de posiciones puristas.

El libro en euskera, titulado 'Gabriel Aresti, poesia eta gizartea' (poesía y sociedad), aborda así dos principales temáticas. Por un lado, la cronología del escritor y los temas que abordó –todo ello en el convulso contexto de la dictadura franquista, que marcó profundamente a Aresti– y, por otro, un análisis en profundidad de su obra poética.

En la presentación en Bidebarrieta este martes del libro publicado por la editorial Pamiela, Kortazar ha dado las gracias al Ayuntamiento de Bilbao, porque sin su apoyo el libro nunca habría podido ver la luz: «Se habría quedado en mi oficina, pero no estaría en la calle».

Kortazar, que ha divulgado por media Europa la obra del autor de 'Harri eta herri', destaca de Aresti sus dos grandes aportaciones a la literatura y a la lengua: la renovación social y su apuesta por alejar el euskera del purismo. Según acostumbraba a decir el poeta bilbaíno, «la limpieza de una lengua la lleva a su muerte».

Más allá, en este libro el catedrático de la UPV apuesta por proponer cuatro etapas en la literatura del ilustre poeta, en lugar de las dos que hasta la fecha identificaban los estudiosos de su obra.

Así, habría en su obra una primera fase de rapsodias y sonetos influidos por Xabier Lizardi y una segunda en la que cobró fuerza la influencia del bertsolarismo y los viejos poetas euskaldunes que recopiló Koldo Mitxelena. Después, llegaría la etapa de poesía política, que finalmente evolucionó en la poesía social más conocida y popular de Aresti, con la saga que conformaron 'Harri eta herri', 'Euskal harria' y 'Harrizko herri hau'.