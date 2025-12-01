Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Arretxeren unibertsoa, FIL Guadalajararan

Touré detektibearen sortzailea, azken lana 'Txerriak eta loreak' eleberri beltza izan da

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Astelehena, 1 abendua 2025, 12:18

Jon Arretxe (Basauri, 1963) idazleak abenduaren 1etik 3ra Guadalajarako Nazioarteko Liburu Azokan (FIL), liburugintzaren alorreko ekitaldi garrantzitsuenetakoa eta iberoamerikar letren hitzordu nagusian, hartuko du. Besteak beste Touré detektibearen sortzaileak programa ofizialeko hainbat jardueratan hartuko du parte. Urtero ehunka idazle eta milaka profesional biltzen dituen azoka da.

Abenduaren 1ean, astelehena, egileak Touré detektibea protagonista duen saga ezaguna aurkeztuko du; hamaika liburuk osatzen dute saila, eta arrakasta handia izan dute bai kritikaren bai irakurleen artean. Mahamoud Touré afrikar etorkin paperik gabea Bilboko San Frantzisko auzoan bizi da, eta aurrera egiteko iragarle, abeslari edota detektibe lanak burutzen ditu. Begirada kritikoarekin, umorearekin eta gizatasun handiz, pertsonaiak bazterkeria, arrazakeria, indarkeria, prekarietatea edo polizia-ustelkeriak zeharkatutako istorioei egiten die aurre.

Abenduaren 2an, Arretxek ikasleei zuzendutako topaketa batean parte hartuko du, 'FIL Joven: Ecos de la FIL' programaren baitan. Abenduaren 3an, berriz, 'La ruta de una crónica de viaje' mahai-inguruan izango da, Joseph Zárate (Peru) eta Ignacio Piedrahita (Kolonbia) idazleekin batera. Mintzaldi horretan, egileek hausnartuko dute bidai-literaturak nola ahalbidetzen duen urruneko lurraldeak eta bidean bizi izandako esperientziak kontatzea, eta nola eraldatzen duen idazlearen eta irakurlearen begirada. Halaber, beste tokiei buruz idazteak dakartzan erronka etikoak, narratiboak eta pertsonalak jorratuko dituzte.

Arretxek bidai-literaturarekin hasi zuen bere ibilbidea, '7 kolore', 'Tubabu' edo 'Oroituz' bezalako lanekin. Azken urteetan, euskal nobela beltzaren izen propio bihurtu da, 'Xahmaran', 'Tangerreko ametsak' edo 'Arrutiren banda' bezalako eleberriekin, eta bereziki Touré detektibearen sagarekin. Azkena 'Txerriak eta loreak' izan da.

