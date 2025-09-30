Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Joël Dicker idazlea, euskarara ekarri duten edizioarekin eskuetan. Ardaxka

Joël Dicker-en liburu bat ekarri du Ardaxka argitaletxeak lehen aldiz euskarara

'Tigrea' liburuak idazle suitzarraren bi ipuin biltzen ditu

Itziar Altuna

Itziar Altuna

Donostia

Asteartea, 30 iraila 2025, 09:25

Joël Dicker (Ginebra, 1985) gaur egungo literaturako izen garrantzitsuenetako bat da. Haren liburuek mundu mailako arrakasta lortu dute, 40 hizkuntza baino gehiagotara itzuli eta milioika ale salduz. Suspensezko eta misteriozko eleberriengatik da ezaguna. 'La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert' (2012) eta 'Le livre des Baltimore' (2015) ezagunenen artean daude.

Orain, eta lehen aldiz, Ardaxkak euskaraz argitaratu du idazle suitzarraren liburuetako bat lehen, 'Tigrea'. Dicker-ek 19 urte zituela idatzi zuen, lehiaketa literario batera aurkezteko; baina epaimahaiak ez zion saria eman, istorioa hain ona izanik, kopiatu zuela pentsatu zutelako.

«Epaimahaiak ezin zuen sinetsi 19 urteko gazte batek horrelako ipuin on bat idatz zezakeenik» gogoratzen du Joël Dicker-ek. «Halako mailarekin, 30 urte bete baino lehen sari literario garrantzitsuren bat irabaziko nuela esan zidaten, eta ez arduratzeko. Eta hala izan zen: 28 urterekin Frantziako Akademiaren Sari Handia eta Goncourt des Lycéens jaso nituen. Anekdota dibertigarria da».

Ardaxkak argitaratu duen liburuak bi ipuin biltzen ditu: Tigrea eta Pantera. Biak dira idazlearen lanak eta, askorentzat ezezagunak izan arren, Dicker-en estilo narratibo sendoa eta tentsioaren eraikuntza ederki erakusten dute, argitaletxetik adieratzen dutenez. Edizio honek idazlea beraren hitzaurrea ere jasotzen du. «Asko pozten gaitu Joël Dicker bezalako idazle handi baten liburu bat euskaraz lehen aldiz kaleratzeak» adierazi du Martín Besné-k, Ardaxka argitaletxearen editore buruak. «Dicker-ek berak erraztasun handiak eman dizkigu eta ilusio berezia azaldu du bere liburu bat euskaraz ikusteagatik».

Ardaxka argitaletxea

Euskarazko literatura mundu osoan eskuragarri jartzeko helburuarekin jaio zen Ardaxka, betiere «prezio justuetan eta maitasunez egindako edizioekin», azpimarratzen dute argitaletxetik. Bi bildumatan sailkatzen dituzte liburuak, bata, euskal idazle klasikoen titulu ezagunek osatzen dutena eta bestea, nazioarteko literatur klasikoak euskaraz biltzen dituena. 'Tigrea' argitaratu duten hamalaugarren liburua da.

Proiektu hau euskal diasporatik sortu zen eta, urratsez urrats, euskarazko liburuak mundura zabaltzen jarraitzen du. Gaur egun, 30 herrialde baino gehiagotan jarri ditu eskuragarri euskaraz idatzitako liburuak.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  3. 3 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  4. 4

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  5. 5

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  8. 8 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  9. 9 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas
  10. 10

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Joël Dicker-en liburu bat ekarri du Ardaxka argitaletxeak lehen aldiz euskarara

Joël Dicker-en liburu bat ekarri du Ardaxka argitaletxeak lehen aldiz euskarara