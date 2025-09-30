Joël Dicker-en liburu bat ekarri du Ardaxka argitaletxeak lehen aldiz euskarara
'Tigrea' liburuak idazle suitzarraren bi ipuin biltzen ditu
Donostia
Asteartea, 30 iraila 2025, 09:25
Joël Dicker (Ginebra, 1985) gaur egungo literaturako izen garrantzitsuenetako bat da. Haren liburuek mundu mailako arrakasta lortu dute, 40 hizkuntza baino gehiagotara itzuli eta milioika ale salduz. Suspensezko eta misteriozko eleberriengatik da ezaguna. 'La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert' (2012) eta 'Le livre des Baltimore' (2015) ezagunenen artean daude.
Orain, eta lehen aldiz, Ardaxkak euskaraz argitaratu du idazle suitzarraren liburuetako bat lehen, 'Tigrea'. Dicker-ek 19 urte zituela idatzi zuen, lehiaketa literario batera aurkezteko; baina epaimahaiak ez zion saria eman, istorioa hain ona izanik, kopiatu zuela pentsatu zutelako.
«Epaimahaiak ezin zuen sinetsi 19 urteko gazte batek horrelako ipuin on bat idatz zezakeenik» gogoratzen du Joël Dicker-ek. «Halako mailarekin, 30 urte bete baino lehen sari literario garrantzitsuren bat irabaziko nuela esan zidaten, eta ez arduratzeko. Eta hala izan zen: 28 urterekin Frantziako Akademiaren Sari Handia eta Goncourt des Lycéens jaso nituen. Anekdota dibertigarria da».
Ardaxkak argitaratu duen liburuak bi ipuin biltzen ditu: Tigrea eta Pantera. Biak dira idazlearen lanak eta, askorentzat ezezagunak izan arren, Dicker-en estilo narratibo sendoa eta tentsioaren eraikuntza ederki erakusten dute, argitaletxetik adieratzen dutenez. Edizio honek idazlea beraren hitzaurrea ere jasotzen du. «Asko pozten gaitu Joël Dicker bezalako idazle handi baten liburu bat euskaraz lehen aldiz kaleratzeak» adierazi du Martín Besné-k, Ardaxka argitaletxearen editore buruak. «Dicker-ek berak erraztasun handiak eman dizkigu eta ilusio berezia azaldu du bere liburu bat euskaraz ikusteagatik».
Ardaxka argitaletxea
Euskarazko literatura mundu osoan eskuragarri jartzeko helburuarekin jaio zen Ardaxka, betiere «prezio justuetan eta maitasunez egindako edizioekin», azpimarratzen dute argitaletxetik. Bi bildumatan sailkatzen dituzte liburuak, bata, euskal idazle klasikoen titulu ezagunek osatzen dutena eta bestea, nazioarteko literatur klasikoak euskaraz biltzen dituena. 'Tigrea' argitaratu duten hamalaugarren liburua da.
Proiektu hau euskal diasporatik sortu zen eta, urratsez urrats, euskarazko liburuak mundura zabaltzen jarraitzen du. Gaur egun, 30 herrialde baino gehiagotan jarri ditu eskuragarri euskaraz idatzitako liburuak.
