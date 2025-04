Una Feria del Libro transitada y «muy familiar» da rienda suelta a la comunidad lectora

Eran las 9.00 de la mañana y los doce enclaves libreros de Donostia ya habían desplegado, colocado y ordenado su amplio catálogo. ¿El objetivo? ... Hacer que cada uno de los lectores que merodeasen los arcos de la Plaza Gipuzkoa de Donostia encuentre su lectura ideal. No es tarea fácil, hay a quien se le va la vida en elegir su próximo título. Otros, sin embargo, son más caritativos. «Hay de todo. Lo mejor que puedes hacer, sin duda, es venir sin ningún prejuicio y dejarte llevar», comentan los libreros.

Es la idea de Miguel, cuyas vacaciones en Donostia han coincidido con la festividad de la lectura. «Me gusta la novela de misterio, pero no me cierro a nada. Tengo varias recomendaciones en mente, pero me voy a dejar llevar», comenta acerca de su visita a la feria donostiarra, de la que ya «estaba informado».

Amaia, sin embargo, viene con su hija a pasar el día «por tradición familiar. Mi abuelo compraba cada 23 de abril un libro, lo hacía mi padre y ahora lo hago yo», recuerda orgullosa. Literatura infantil y novelas históricas son sus preferencias, pero «alguno más ya me he agenciado», añade, «aunque me han dicho que no lo tenían en el stand, así que me voy a la tienda».

Como bien adelantó Santi Azurmendi, de Libreria Donosti, «las vacaciones de Semana Santa también han hecho mucho y se ha visto. Los lectores han aprovechado estos días de descanso para leer». Muestra de esta pausa se ha visto en la edad de los asistentes de este miércoles a la feria: familias, «para comprar libros en euskera»; mujeres, lectoras habituales y parejas en busca de lecturas comunes. Todos en busca de una gran historia en la que sumergirse.