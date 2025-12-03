Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estreinako poema-liburua kaleratu du Gorka Erostarbek

DV

Asteazkena, 3 abendua 2025, 14:45

Comenta

Haurtzaroko parkeak, jolas-ordu mordoa igaro zituen tokiak zein aitona-amonen etxea gertu dituen Urdaneta etorbidea (Zumarraga) inspirazio-iturri izan du Gorka Erostarbek estreinako poesia-liburua, 'Auzokinak' (Elkar) idazterakoan. Beti gustatu izan zaio poesia, eta, gaztetan, olerkiren bat edo beste idatzia zuen, baina denbora luzez utzi zuen, pandemia iritsi zen arte, eta bi gauza gertatu zitzaizkion: konfinamendua bera eta bi neskatoren aita bihurtu izana.

Bi egoera horiek «kalitatezko denbora gehiago» eman zioten, deskribatzen duenez, eta testuinguru horretan poema berriak idazten hasi zen sentitzen zuenari buruz. Zorteak poema horiek lantzen harrapatu zuen, eta orain aurkezten duen libururako bidea nahiko filmatua izan zen. Sare sozialen oso laguna ez den arren, kazetari gisa egunero egiten duen lanean tresna bat gehiago dira, eta bere poema batzuk Facebooken eskegitzea bururatu zitzaion, Xabier Mendiguren Elkarreko editoreetako batengana iristeko karanbola zoragarria emanez. Mendigurenek bere obra gehiago bidaltzeko gonbitea egin zion.

«Idazten jarraitu nuen, ez liburu bat argitaratzeko, baizik eta ikaskuntza-prozesu batekin aurrera jarraitzeko, eta prozesu horren bidez, nola sentitzen nintzen eta zer ematen zuen ikusi nahi nuen», kontatzen du Gorkak. Horrela, bost urte eman zituen olerkiak idazten, eta azkenean 'Auzokinak' euskarazko poesia liburua bihurtu zen, bere gaztetako poema batzuk ere berreskuratu dituelarik.

«Nire helburua liburua ez zenez, hasieran ez nuen argi zein izango zen liburuaren ardatza, nire poemak oso modu libre eta intuitiboan idatzi nituelako. Baina konturatu nintzen lehenengo poeman auzoa agertzen zela, eta ondorengo askotan ere bai, bertako paisaiak, biztanleak... Beraz, poema-liburu honetarako oinarri egokia izan zitekeela erabaki nuen», dio egileak.

