«Los espacios alternativos de los 90 fueron pioneros en mediación y trabajo de barrio»

Nodos germinales' es la última publicación de la especialista en gestión cultural Nekane Aramburu. Se trata de una exhaustiva investigación sobre los espacios alternativos surgidos ... en el País Vasco en paralelo a la evolución del sistema del arte durante la última década del siglo XX. El libro se presenta esta tarde, a las 18.30 horas en el Museo San Telmo.

En 'Nodos germinales', la autora, a través de un enfoque que conjuga análisis sociocultural, documentación de archivo y experiencia personal, propone una revisión profunda del papel de estos espacios como agentes de innovación, resistencia y transformación cultural.

Aramburu explica que «no hay otro manual donde esté recogido este tema, no se puede encontrar toda esta información en ningún otro lugar. La historia aborda desde los proyectos que llevó a cabo Amable Arias en los años 60 a casi la actualidad. Este trabajo está basado en la tesis doctoral que hice 'Espacios alternativos para las artes visuales durante la década de los 90 en el País Vasco', dirigida por Iñaki Díaz de Balerdi y Carlos Trigueros Mori y que parte de ella tuvo un reflejo en la exposición 'Los nuevos 90' en el Museo San Telmo en 2023».

No es la primera vez que investiga sobre la gestión cultural, ya lo ha hecho en varios libros desde diferentes ámbitos. El primero fueron una transcripción de los 'Encuentros de arte actual. Nuevo modelos de gestión y difusión del arte', una publicación de 1997. También reflexionó sobre el tema 'Alternativas. Políticas de lo independiente en las artes visuales', en 2020.

Nekane Aramburu considera que «los 90 fueron unos años donde se gestó todo. Tras la efervescencia de los 80, la siguiente época vivió varias crisis, había toda una generación, la del 'baby boom' que se encontraba bajo la premisa 'no future'. Además hay que añadir, la especificidad de un contexto, el nuestro el vasco, como causa y desarrollo de diferentes tipologías de espacios, son espacios muy únicos».

Zapatari (Donostia 1988, 2000), Arte/Nativa (Bilbao, 1986-1994) y Sai Galley (Bilbao 1988-1990), como espacios de primera generación, más otros once casos posteriores como El Gallinero (Donostia 1991-2007) o Coop (también en Donostia, 1997), son los proyectos en los que se han centrado.

En todos ellos había un elemento común, «era muy importante el sentido de comunidad y las redes. La gente trabajaba en armonía desde lo colectivo y estableciendo vínculos. Ahora vivimos una época mucho más individualista. Aquel 'nosotros', reflejado en el espacio GU de Donostia, fue fundamental para dos o tres generaciones posteriores». También resalta que «los espacios alternativos de los 90 fueron pioneros en mediación, trabajo de barrio y apoyo a artistas jóvenes».

El paraguas de Arteleku

Vitoria primero, y después Bilbao, fueron más porosos a este tipo de espacios. En Gipuzkoa surgieron menos, y se encontraban en la periferia como Zapatari y El Gallinero, quizás porque existía Arteleku que «desde su nacimiento en 1987 evolucionó al ritmo del arte, de la creación y el pensamiento del momento. Es muy significativo cómo empezó a alojar, aunque no era nuevo sino que ya se hacía en Barcelona, espacios de colectivos en instituciones. Fue mutando a un espacio abierto y participativo. Su ubicación periférica le permitía ese grado de libertad».

Arteleku hizo de «paraguas de los espacios de producción y gestación, y no pedía que para participar se presentara una programación porque esta institución ya la tenía. En otros lugares, al no contar con ese cobijo, tenían que desarrollar su propio programa».