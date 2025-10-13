Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rosa Montero, autora de 'El peligro de estar cuerda', en una imagen promocional. IVÁN GIMÉNEZ

Rosa Montero | Escritora

«Nos entregamos a la inteligencia artificial como corderos que pueden acabar en el matadero»

La escritora hablará mañana sobre la creatividad y 'La magnífica familia de los nerviosos', dentro de la programación Mestizajes del DIPC

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

Comenta

La escritora Rosa Montero regresa mañana a Donostia para hablar de 'La magnífica familia de los nerviosos' dentro de la programación del V Encuentro Internacional ... sobre Ciencias y Humanidades, enmarcado en la iniciativa Mestizajes. Montero hablará de los rasgos de personalidad de los creadores y de esa 'familia de los nerviosos' cuyos cerebros no terminaron de madurar. El acto (19.00 horas, sala Kluba de Kutxa Fundazioa en Tabakalera) está organizado por el Donostia International Physics Center (DIPC), el Centro de Física de Materiales de la EHU y Kutxa Fundazioa

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  4. 4 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  9. 9

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  10. 10

    «El Puerto de Pasaia debe traspasarse a Euskadi para que recobre su importancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Nos entregamos a la inteligencia artificial como corderos que pueden acabar en el matadero»

«Nos entregamos a la inteligencia artificial como corderos que pueden acabar en el matadero»