Miguel Zozaya, Imanol Rayo e Inazio Mujika, este martes, en la presentación de 'Los últimos artesanos' (Erein). Gorka Estrada

El eco de los artesanos resuena en la memoria viva del cine vasco

El director Imanol Rayo reúne la voz de cuatro grandes realizadores para rescatar la esencia de una generación que resiste a desaparecer

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:07

Los cineastas tienden a hablar de cine haciendo cine. A veces, con imágenes que reescriben otras; a veces, replicando estilos, géneros o estructuras narrativas; otras, ... a través de homenajes directos. Pero no es común que un director decida hablar de cine a través de un libro. Imanol Rayo (Arbizu, 1984) lo ha hecho con el propósito de dejar constancia de una manera de hacer cine que, según él, está desapareciendo. En un momento en que el cine parece moverse entre la urgencia del contenido y la dictadura del algoritmo, el autor (también realizador) hace un alto en el camino.

