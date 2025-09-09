El eco de los artesanos resuena en la memoria viva del cine vasco

Los cineastas tienden a hablar de cine haciendo cine. A veces, con imágenes que reescriben otras; a veces, replicando estilos, géneros o estructuras narrativas; otras, ... a través de homenajes directos. Pero no es común que un director decida hablar de cine a través de un libro. Imanol Rayo (Arbizu, 1984) lo ha hecho con el propósito de dejar constancia de una manera de hacer cine que, según él, está desapareciendo. En un momento en que el cine parece moverse entre la urgencia del contenido y la dictadura del algoritmo, el autor (también realizador) hace un alto en el camino.

Publica 'Los últimos cineastas' (Erein, 2025), un libro que no es ensayo ni crónica ni memoria, sino una conversación, larga, profunda, consciente, sobre el cine como oficio. Sobre el trabajo silencioso, paciente, que hay detrás de cada encuadre, corte y respiración de película. Sobre cómo se aprende y se transmite. Y lo hace mirando a casa, a su territorio, a su linaje. A través del testimonio de cuatro directores vascos que comparten algo más que una geografía: Pedro Olea, Imanol Uribe, Enrique Urbizu y los Moriarti. Cuatro nombres que, a simple vista, podrían parecer dispares, pero que, según Rayo, responden a una misma vocación: la del cineasta artesano. Aquel que, por encima de las modas, las etiquetas o los egos, sigue creyendo en la forma como centro de gravedad de todo.

El resultado: un volumen que recoge la obra y el modo de ver el cine de cuatro grandes autores de la cinematografía vasca, escrito además desde la perspectiva del cineasta, «de colega de profesión a colega de profesión, no desde la perspectiva periodística, fundamentalmente porque no lo soy», ha reconocido Rayo, también cineasta que nunca se planteó un proyecto audiovisual. «Quería algo que pudieras tener a mano, como un manual, seas estudiante o curioso. Siempre he sido un gran lector de libros de entrevistas, testimonios y biografías. Y sentía que faltaba un libro así en nuestra cinematografía», ha explicado el autor, este martes, en la presentación del título, acompañado del editor de Erein, Inazio Mujika, y el prologuista, Miguel Zozaya.

El título, en efecto, no es una sucesión de entrevistas periodísticas ni entrevistas distendidas: es un diálogo profundo, un cuerpo a cuerpo profesional donde Rayo interpela, apunta, se equivoca y abre caminos, consciente de su oficio, no ajeno —porque, como cineasta, habla desde dentro—. La cinematografía vasca ha mutado tanto como la sociedad que la sustenta. El libro se convierte, sin buscarlo, en una especie de historia lateral del cine vasco, a través de sus cuatro realizadores. Desde la militancia política de Uribe y el thriller industrial de Urbizu, a la ortodoxia de la Escuela Oficial hasta la disolución postmoderna de los referentes. Y en medio, lo más importante: las manos que hacen las películas, el modo en que se enfrentan al lenguaje, al rodaje, al relato.

El cuarteto

Los 'elegidos' no es que sea una lista de 'mejores', «porque faltan muchos», reconoce Rayo, sino una intuición narrativa, una forma de entender el paso del tiempo a través de la filmación. Pedro Olea, el más veterano de los directores, «representa el cine de los años sesenta. Nacido al calor de la EOC (Escuela Oficial de Cine), con una mirada entre el academicismo y la disidencia». Imanol Uribe, por su parte, representa «el compromiso ético y político del cine de los setenta, donde la cámara era una herramienta de intervención». Enrique Urbizu es la «profesionalización del género, el cine negro hecho desde Bilbao, pero mirando a Los Ángeles». Y los Moriarti, los únicos millennials de la selección, son los «cineastas de la sobreinformación, la intertextualidad, la cinefilia sin complejos».

«La selección fue bastante intuitiva», explica Rayo, «pero enseguida vi que había un hilo. Aunque se lleven casi doce años entre ellos, cada uno surge en un contexto que tiene sentido dentro de una evolución común. Olea es el cine de los 60; Uribe, el de los 70; Urbizu representa esa transición al cine más industrial de los 80 y 90, y los Moriarti, con los 2000, son una generación que ya viene empapada de muchas referencias, de redes, de estímulos múltiples», detalla el también director de cine que, «en ningún momento he querido adquirir el rol de periodista, sino más bien, el de compañero de profesión a compañero de profesión», ha relatado el navarro.

Durante la presentación, el director y autor confesó que el origen del libro no fue académico ni planificado, sino emocional. «La muerte de Mario Camus me dejó una espina. Llevaba tiempo queriendo hablar con él, tener ese testimonio de alguien que pertenecía a una forma de hacer cine que ya no existe. No llegué. Y ese hueco me llevó a mirar alrededor, a darme cuenta de que también aquí en casa teníamos cineastas que compartían esa ética del oficio: una forma de filmar que pone el proceso por encima del ego», ha desvelado.

El oficio

De todos los cineastas retratados, Rayo se siente especialmente cercano a los Moriarti, «no solo por proximidad generacional, sino por afinidad humana. Siempre han hecho un cine muy cinéfilo, muy consciente de sus referentes. Y han sabido restarse importancia, trabajar en equipo, crecer poco a poco. Desde 'Loreak' a 'La trinchera infinita' han construido un músculo profesional muy sólido. Son cineastas con suficiente recorrido como para dedicarles una retrospectiva, pero aún con mucho por delante», ha confesado acerca de los realizadores guipuzcoanos que, muestra de su buen hacer, estrenarán su nueva película 'Maspalomas' en la Sección Oficial de la 73.ª edición del Zinemaldia.

En un momento en que hablar de cine es casi siempre hablar de industria, de taquillas, de festivales o de plataformas, este libro viene a recordarnos algo fundamental: el cine también es un oficio. Un trabajo paciente, muchas veces ingrato, siempre incierto. Hacer una película no es solo tener algo que decir, sino saber cómo decirlo. «Hemos pasado de un modelo bien engrasado de cine como división de trabajo, a una situación donde todo pasa por la autoría, por el nombre, por lo espectacular. Y yo creo que el oficio, lo invisible, sigue siendo lo más importante».

Pilar Miró decía, en una cita que aparece en las páginas del libro, que «primero hay que aprender cómo se hacen las películas; si tienes algo que decir, ya lo dirás». Y por eso Imanol Rayo ha escrito este libro, a veces como si se tratase de una película. No lo ha hecho para decirnos qué es el cine, sino para preguntarse cómo se sigue haciendo. Y, sobre todo, quiénes lo siguen haciendo con las manos manchadas de imagen, de duda, de tiempo. Como los artesanos. Porque los artesanos también existen.