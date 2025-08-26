Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escritor Juan Manuel de Prada, con el manuscrito de una de sus novelas JEOSM

Juan Manuel de Prada

Escritor
«Dios nos hizo distintos: no hay dos personas con la misma cara y menos con la misma alma»

«La imprenta también trajo cosas malas: ha llenado el mundo de libros infectos», afirma el autor, que hablará hoy en Donostia sobre'Los demonios de la IA'

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 00:14

El escritor Juan Manuel de Prada (Barakaldo, 1970) regresa hoy a Donostia, pero en esta ocasión no lo hace para presentar su nueva novela o ... para hablar de literatura, sino como participante del curso de la EHU 'El ser humano no es lógico y la inteligencia no es artificial'. Lo hará mediante una charla titulada 'Los demonios de la Inteligencia Artificial', en la que expondrá sus objeciones a un uso de la tecnología que «iguala a las personas. Dios nos hizo a todos distintos, no hay dos personas con la misma cara, mucho menos con la misma alma. Y la obsesión de los demagogos y los poderosos malvados es igualar a la gente». Posteriormente, participará en una mesa redonda con Javier Urra.

