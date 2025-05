Un caserío en Baztan: el refugio literario de Paloma San Basilio

Siente «un silencio que sana, una calma que deja oír, una escucha que inspira». Baztan es para Paloma San Basilio «un refugio desde hace muchos ... años. Conocí el valle a través de un amigo. Más o menos a finales de los 80. Me trajo porque él vivía aquí, tenía un caserío gigantesco. Simplemente me enamoré». Así empezó la cantante madrileña, de Chamberí, a frecuentar Azpilikueta, donde tras años de búsqueda encontró «un caserío del siglo XVI bastante destruido, pero enseguida vi que había vida, que tenía alma, y decidí rehabilitarlo. Lo construí entero y llevo viniendo 25 años. Es más, es el que se ve en la portada del libro», revela.

Se refiere a la novela –su segunda– que acaba de publicar, 'Uxoa, el secreto del valle' (HarperCollins, 2025). Páginas y páginas, «que ha habido que recortar por cuestión editorial», de historia, de vivencias y generaciones, «de búsqueda, de averiguar, meterme en las raíces y llegar al fondo» de lo que ha sido la historia de Navarra a lo largo de los siglos. Y todo porque San Basilio estudió filosofía, «pero sobre todo porque soy muy curiosa, y me encanta saber», y encontró un documento en relación con su morada, fechado en 1605, «que mandaron unos uruguayos aquí diciendo que se había celebrado una boda».

El interés por la «apasionante historia de Baztan le ha llevado a escribir un entramado de ficción de casi 400 páginas. Un borrador que comenzó a esbozar cuando por el Covid perdió a su hermana mayor y se cobijó en su caserón navarro. «Fue un episodio desolador para mí. Se apoderó una sensación de soledad que yo no había tenido nunca antes en mi vida», describe la intérprete. Fruto de ese reencuentro consigo misma, con sus raíces, «una especie de desorientación por no saber cuál era mi casa realmente», empezó a volcar sobre el papel todas sus emociones.

Sorprendentemente no se trata de su debut literario. La voz de 'Juntos' o 'La fiesta terminó' ya se lanzó al mundo editorial con 'El océano de la memoria' (Suma, 2016), una historia de una saga familiar gaditana a lo largo del siglo XX. También hizo público –con ella en la portada– 'La niña que bailaba bajo la lluvia' (Aguilar, 2014), relatos biográficos en los que desenterraba sentimientos escondidos.

«Aunque me retire tras 50 años de carrera, cada día en el escenario es nuevo para mí» Una palabra que resume cinco décadas en los escenarios:gracias. Agradeciendo la fidelidad a su público, Paloma San Basilio dice «adiós, muy buenas» a su faceta como cantante. Un tour «a lo grande» que está llenando auditorios de cantidad de ciudades, nacionales e internacionales. «Se trata de un momento oportuno. Hay otros recorridos que debo empezar, pero no quiero dejar este aspecto descubierto, sin haberme tomado la molestia de encontrarme con mi público», admite emocionada, no sin antes adelantar una posible escapada a Donostia:«Espero estar allí en otoño». «Tantísimos conciertos después me sigo sorprendiendo. Cada día además. Yo es que amo el directo, me gusta el vivo». Sin música grabada ni bases, Paloma San Basilio no se ata ni siquiera a la rítmica para interpretar en sus últimos conciertos los éxitos que han determinado su trayectoria. «Cada día es una experiencia totalmente nueva para mí. Aunque cante las mismas canciones, las de siempre, nunca hay una interpretación igual, como tampoco hay un público igual» nunca», señala. Un salto del que hace una realidad y acompañada. La fiesta –musical para Paloma San Basilio– terminó, pero la del teatro vuelve a reaparecer en su vida tras muchos años. «Haré 'Dulcinea' con Juan Carlos Rubio. Es que no me puedo estar quieta. Llevamos tiempo queriendo hacer algo juntos y ya por fin encontramos la historia. Lo disfrutaré, la actuación es algo en lo que no me he desarrollado y creo que tengo plenitud. Y muchas ganas sobre todo».

Pero esta vez, la historiografía –una de sus aficiones– está muy presente. De hecho, el proyecto podría haber resultado un ensayo, «pero es que a mí me gusta la ficción porque mi vida es una ficción. Soy una mujer de teatro, no lo puedo evitar», reconoce. Y es que una diva, tan escénica, dedicada a las artes desde su debut televisivo como actriz y presentadora, lleva consigo un perpetuo arraigo teatral. «En el fondo, si tú te pones, si tienes un poco ese espíritu escénico, vas viendo escenarios en todas partes. El hecho de que de pronto un hotel de un lago se traslade a las mil y una noches. ¿Por qué no? Posiblemente estoy describiendo la relación que me hubiera gustado tener a mí... Es lo que tiene el escritor, que puede proyectarse en sus personajes, la ficción te lo permite».

«En euskera soy Usoa»

Baztan es para San Basilio «un lugar sugerente, con una energía especial. Es tremendamente generoso. La gente es acogedora, estupenda, y sentirme en compañía de la naturaleza, de los animales, ha hecho que aquí nunca me haya sentido sola», revela. Ni siquiera el euskera ha supuesto un impedimento para poder sentirse como en casa. «Yo estoy aquí y quiero formar parte de todo. A veces el idioma ha supuesto un impedimento y, pese a haberme esforzado por aprenderlo, no lo he conseguido», se lamenta. «Pero lo intento. Me encanta que la gente lo hable de forma tan natural, aunque yo no me entere de nada». No obstante, unos básicos sí que conoce: «Sé decir 'Egun on!', 'Arratsalde on!' y por supuesto 'Usoa'. En euskera soy Usoa San Basilio».

Como buen pájaro que es, Paloma migra, necesita ir y venir, pasar temporadas aquí y allá. Moverse por las diferentes disciplinas que componen su 'yo' como artista. Porque San Basilio por supuesto canta y actúa, pero también escribe e incluso ilustra. «Pinto como vía de escape y forma de expresarme. Empecé a hacerlo cuando me planteé mi primera retirada de los escenarios, en 2013. Porque pese a haber ganado el Grammy a la Excelencia Musical, vendido más de 16 millones de discos, representado a España en Eurovisión o protagonizado obras de teatro y musicales, para ella siempre el camino es más importante que la meta. «Y yo soy más trabajo que resultado».