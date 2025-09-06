Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Balagué posa con su novela en la biblioteca de Donostia. Gorka Estrada
Laura Balagué | Escritora

«Carmen Arregui es una mujer normal que investiga mientras piensa en la compra»

La autora donostiarra regresa con 'Limpiezas traumáticas', una novela policial que mezcla misterio y crítica social desde lo humano

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:08

Todo parece «turístico y fotogénico» cuando Donostia es escenario en la literatura. Aunque Laura Balagué (Barcelona, 1958) también mira hacia otros escenarios. En sus libros ... también cuentan las esquinas polvorientas, las casas cerradas durante años y los rincones donde la vida se vuelve complicada. Su nueva novela 'Limpiezas traumáticas' (Alrevés, 2025) vuelve a poner en marcha al equipo de la Ertzaintza liderado por Carmen Arregui, que esta vez se sumerge en un inquietante caso de crímenes en San Sebastián, donde un asesino parece centrarse en víctimas con síndrome de Diógenes. Se trata de una novela policiaca «diferente, humana y afilada, que mezcla misterio con crítica social, porque cada personaje tiene algo que decir» sobre lo que ha pasado, que resulta ser algo de lo que nadie quiere hablar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  9. 9 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa
  10. 10 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Carmen Arregui es una mujer normal que investiga mientras piensa en la compra»

«Carmen Arregui es una mujer normal que investiga mientras piensa en la compra»