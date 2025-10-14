Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Amaia Telleria, astearte honetan Donostian, liburuarekin. Ivan Montero

Benetako edertasuna aldarrikatzen du Amaia Telleriak 'Aurpegiak' liburuan

Nerabeentzako eleberri honek sare sozialek gazteengan duten eragina du hizpide

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Asteartea, 14 urria 2025, 18:08

Comenta

Teknologia, autoezagutza eta presioei buruzko kontakizuna aurkezten du Amaia Telleriak (Idiazabal, 1993) 'Aurpegiak' (Alberdania) liburuan. Sare sozialetan ikusten denak gazteengan duen eragina oinarri hartuta eraiki du nerabeentzako eleberri hau, perfekzioarekin obsesionatuta dagoen mundu batean benetakotasuna bilatzeari buruzko istorioa.

Lili gaztea da protagonista, bere familiarekin Izkiberri herrira bizitzera joango dena. Ingurune berri horretan berreraiki beharko du bere bizitza, institutu berria batetan eta lagun berriekin. Baina hango biztanleen perfekzio fisikoak zur eta lur utziko du protagonista. Berehala ezagutuko du itxura ideal horren atzean dagoen sekretua; 'appegiak', erabiltzaileei aurpegia eta gorputza iragazkien bidez aldatzeko aukera ematen dieten betaurrekoak. Lili ere betaurrekoen munduan murgilduko da, segurtasun ezak uxatuko dituelakoan, baina laster konturatuko da benetako borroka ez dagoela itxuran, baizik eta gizarteak ezarritako presio estetikoetan.

Hain zuzen, sare sozialetan erakusten denak gazteengan duen eraginaz kezkaturik, istorio hau idaztea erabaki zuen Amaia Telleriak. «Gaur egungo gazteek gezurren eskaparate horretan zenbat denbora igarotzen duten ikusita, garrantzitsua iruditzen zait, gutxienez, gaiaren inguruko kontzientzia hartzea, hausnartzea», adierazi du liburuaren aurkezpenean.

Galderak bota

Baina autorea ez da geratu teknologiak gazteengan duen eraginean bakarrik. Beste hizpide batzuk atera nahi izan ditu istorio honen bidez, hala nola estetikaren presioa (emakume gazteengan batez ere), itxura zaintzeko egiten ditugun hainbat tratamendu, edo norberaren kontraesanak. «edertasun kanon horietan sartzea gustatzen baitzaigu», aitortu du. Honela, «erantzunak baino galderak bota nahi izan ditut, akaso, hizpideak atera eta gai hauez hitz egitera bultzatzeko jendea». Protagonistaren inguruan bilduko den neska-taldeak garrantzi handia izango du ere, «ahizpatasunari keinu bat» eginez.

Gai hauek lantzeko espazio bat sortu du autoreak, protagonista bizitzera doan herria fikziozkoa baita. Hortaz, liburuak «zientzia fikzkio ukitu batzuk» badituela agertu du Amaia Telleriak, «teknologiaz zipriztinduriko leku bat delako, luxuzko eta pribilegiozko bizitoki bat», baina era berean «ikusi izan ditudan gauzetan oinarritua» dagoena.

Liburuak gaur egungo gizarteari «kritika» egiten diola azpimarratu du Miren Mujika editoreak, eta hori «trantsitorioak diren» 'appegi' horien bidez egiten du idazleak, «tresna irreal horiei sinestasun handia» emanez, baita «pertsonaiei ere», gaineratu du. Istoria deskripzioz kargatu gabe, autoreak pertsonai guztiak, herria eta 'appegiak' imaginarazteko duen «gaitasuna» balioan jarri du Mujikak, «liburu honetan nabarmentzen zaiona».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  5. 5

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  6. 6 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  7. 7 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  8. 8

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Benetako edertasuna aldarrikatzen du Amaia Telleriak 'Aurpegiak' liburuan

Benetako edertasuna aldarrikatzen du Amaia Telleriak &#039;Aurpegiak&#039; liburuan