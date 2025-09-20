Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Tapakia' liburuaren azala.

Aurreiritzi zuriak

Jon Martin-Etxebeste

Larunbata, 20 iraila 2025, 11:17

Anbizio handiko liburua da Maite Gurrutxagaren hau. Goi-mailako ilustratzaileak ditugu Euskal Herrian eta haietako askok idazlerik gabe ere distira egiten dute. Ia hitzik gabeko istorioa osatu du amezketarrak, liburu ezohikoa guztiz. Egitura aldetik, azala bera kontakizunaren lehen eszena da; istorioa ulertzeko beharrezko elementua: bere izara zuriaz harro sentitzen den sagu zaharra (purutasunarekiko zaletasun horrek konnotazio arraziala du). Normalean betegarri diren orri-babesetan 32 marazki daude, istorioa ulertzeko ezinbestekoak.

'Tapakia'

  • Egilea: Maite Gurrutxaga.

  • Argitaletxea: Erein.

  • Orrialdeak: 28.

  • Prezioa: 17 euro.

Lehenengotan izara zuria goresten da; hurrengotan, haurrak jolasean ageri dira; eta, segidan, izara zulatua. Agureak frogarik gabeko juzkua egingo du eta sagutxo haien gurasoei kargu hartuko die triskantzagatik. Gurasoek adeitsuki hartuko dute adinekoa eta etxean tea hartzera gonbidatuko dute izara preziatua josten duten bitartean. Pixkanaka, auzokideak agertuko dira eta bakoitzak bere ekarpena egingo du (jatekoa, musika…). Auzokideak berariaz kulturanitzak dira (arropatan zein keinuetan igerrriko dira zenbait detaile) eta fenotipikoki ere islatu du aberastasun hori ilustratzaileak fintasun harrigarriz. Saguz beteko da gradualki eszena eta orrialdez orrialde garatzen doazen mugimenduz eta imajinatu beharreko elkarrizketaz. Iskanbilaren erdian, sagu protagonista loak hartuko du, goxo; eta esnatzean zartatuta zegoen izara zuria topatuko du bera estaltzen; ez, ordea, lehen bezain zuri, adabaki koloretsuz beteta baizik. Izara bezala, saguaren aurreiritziak ere transformatu egongo dira eta bere etxera itzuliko da, aberatsago.

Album ilustratuak haurrentzat direla pentsatzen du jende gehienak, baina helduen bitartekaritza zenbateraino den garrantzitsua erakusten du liburu honek. Heldu baten deskodetze kritikorik gabe nekez goza daitekeen istorioa da honakoa. Nor den bertako, eta nork nori zer zor dion ezbaian dagoen garai honetan kulturartekotasunaz gogoeta egiteko deia da liburu hau.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  5. 5

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  8. 8

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  9. 9

    Con tanto error grosero no se puede competir
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aurreiritzi zuriak

Aurreiritzi zuriak