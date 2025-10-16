Kultura jaialdian bilakatu da Durangoko Azoka
Abenduaren a5etik 8ra ospatuko den euskal kulturaren topaketak aurtengo mezua eta iruditegia aurkezku ditu
Durango
Osteguna, 16 urria 2025, 13:26
Urte borobila ospatuko du aurtengoan Durangoko Azokak. Bere 60. edizioa izango da, baina data borobil honen ospakizunean baino, urte hauetan guztietan garatutako ibilbidean jarriko du arreta Azokak. Horrela adierazi du Beñat Gaztelurrutiak, Gerediaga elkarteko koordinatzaileak, ostegun honetan Durangoko Landako Gunean egindako agerraldian. Antolatzaileekin batera, erakunde babes de kolaboratzaileetako ordezkariek ere parte hartu dute ekitaldian.
Aurtengo edizioak «berrikuntzak» izango dituela aurreratu du Gaztelurrutiak, baina gehienak datorren hilabetean emango dira ezagutzera, abenduaren 5etik 8ra egingo den topaketaren antolakuntza zehazten joan ahala. Hala ere, gaurkoan bi nobedade nagusi aurkeztu dituzte. Alde batetik, azkenaldian urtero asmatu den leloaren dinamika eraldatu da eta hemendik aurrera, geratzeko etorri den lerroburu edo 'claim' berri ba sortu dute, 'Durangoko Jaialdia', izan ere «Azokak adierazpide artistiko asko batzen ditu, euskarazko eta tokiko sorkuntza, artistak eta zaleak protagonista harturik».
Bestetik, aurten Azokak ez du kartel bakarra izango, «guztiak izango ditu», azaldu du Iratxe Reparazek, aurtengo iruditegiaren egielak, azokak egindako eta egiteke duen ibilbidea oinarri hartuta garatu duena. Diziplina anitzeko arte zuzendariak azaldu duenez, azoka ezin da irudi bakar batean laburbildu. '60' zenbakian hasi zuen ibilbidea eta aurkikuntza hortatik sortu zen ideia, «zenbakia bera moldagarria baita, azoka bezala, urte guzti hauetan egin duen eta egiten jarraituko duen ibilbidea bezala». Horregatik ez da kartel bakarra, irudi bakarra, asko eta desberdinak baizik, aurkezpen ekitaldian erakutsi duenez, hainbat kartelekin irudi bat osatuz.
Zertzelada
Abenduaren 5etik 8ra zabalduko ditu ateak Landako guneak, euskal kultura sortzaileei eta zaletuei topaleku bat eskaintzeko. Lehenengo egunean izango da ikasleen goiza, «milaka» gazte bilduko dituena, Beñat Gaztelurrutiak aurreratu duenez, eskari asko jaso baitituzte.
Testuinguru «kezkagarri batetan» ospatuko da azoka, gaur egun bizi den «gatazka egoeratik» ez baitago salbu, eta horregatik Palestinako herriak bizi duen egoera presente izango da Durangon. «Bai prestaketan zein azokako egun guztietan genozidioa behin-betiko gelditzeko deia luzatuko du», gaineratu du. «Kultura kritikotasunari eta irudimenari ateak irekitzea ere badenez, gure ekimank balio dezala mundu justuago eta gizatiarrago baten aldeko bidena elkartzeko».
Azokak bere ibilbidean euskal sortzaileei ateak zabaldu dizkie, eta hauek urtez urtez erantzun ona eman dute. Baina sortzaileek «hartzaileak» behar dituztela gogoratu du Gerediagako koordinatzaileak, eta hemen euskarak «hiztunen arnasa» behar duela aldarrikatu du, are gehiago gaur egun hizkiuntzak bizi duen «larrialdi» egoeran.