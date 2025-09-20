Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aficionado al motociclismo, ha puesto en marcha una empresa que fabrica vehículos personalizados. EFE

Keanu Reeves, el actor más triste del mundo

Perfil ·

Sacudido por varias tragedias personales, debutará a finales#de mes en Broadway con una versión de 'Esperando a Godot'

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:02

Nada es convencional en la vida y obra de Keanu Reeves. Sí, es una estrella hollywoodiense, pero pertenece a un constelación diferente. La diferencia del ... resto comienza en su fisonomía. Lejos del estándar anglosajón predominante en la meca del cine, cuenta con una exótica belleza derivada del origen multiétnico de sus padres. Nacido en Beirut, la madre era inglesa y el padre, que abandonó a la familia cuando su vástago tenía tres años, poseía raíces hawaianas y chinas. Su último proyecto profesional refleja una singularidad que no se circunscribe sólo a los orígenes, sino también a las apetencias profesionales. A finales de este mes, debutará en el medio teatral con una versión de 'Esperando a Godot' de Samuel Beckett en la que asumirá el rol del mendigo Estragón. No, no resulta habitual que un astro del cine se embarque en un proyecto aparentemente tan minoritario y que supone todo un 'tour de force' interpretativo.

