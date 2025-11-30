Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Katapulta Tour Gipuzkoa programara proposamenak aurkezteko epea luzatu dute

Berez azken eguna azaroaren 30a bazen ere, arazo teknikoak tarteko, abenduaren 8ra arte izango da lanak aurkezteko aukera

A. Urbieta

Donostia

Igandea, 30 azaroa 2025, 20:26

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak eta Kutxa Fundazioak antolatzen duten Katapulta Tour Gipuzkoa programaren 11. ediziora proposamenak aurkezteko epea abenduaren 8ra arte luzatuko da, foru erakundeko iturriek azaldu dutenez. Azaroaren 7an zabaldu zen epea berez igande honetan bukatu behar zen, azaroaren 30ean, baina arte eszenikoetako formularioekin izandako arazo tekniko bat tarteko, aukera astebete luzatzeko erabakia hartu dute.

Musikaren eta arte eszenikoen artista profesional sortu berriei edo erdi profesionalei zuzenduta, talentu sortu berriaren sustapenean eta lurraldeko kultur eszenaren dinamizazioan «erreferentea» bihurtu da jada Katapulta Tour Gipuzkoa.

Programak bere hiru helburu nagusiei eusten die: Gipuzkoako talentua musikan eta arte eszenikoetan nabarmentzea eta bultzatzea, bereziki, gazteen artean; tokiko eszena dinamizatzen laguntzea, klubei eta antolatzaileei lagunduz; prestakuntzaren alde egitea, profesionalizazio handiagoa lortzeko bide gisa.

Artista profesional berriei edo erdi profesionalei zuzendua

Deialdia artista profesional berriei edo erdi profesionalei zuzenduta dago, beren karrera musikan eta arte eszenikoetan profesionalki garatzeko interesa dutenei, hain zuzen. Estilo ezberdinetako musika proposamenak, hala nola pop, rock, folk edo hip-hopa, eta formatu txikiko arte eszenikoen proposamenak onartuko dira; artisten jatorrizko lanak edo deialdiarentzat sortuak izan behar dira.

Arlo desberdinetako teknikari eta profesionalek osatutako epaimahai batek hamar proiektu hautatuko ditu. Kalitate, ibilbide eta proiekzio irizpideak hartuko dira kontuan, eta lehentasuna izango dute Gipuzkoan erroldatutako eta 30 urtetik beherako artistek. Hizkuntza eskaintzan oreka izatea eta proposamenetan genero berdintasuna izatea ere baloratuko dira.

Hautatutako proiektuei lau emanaldi eskainiko zaizkie Gipuzkoako hainbat gune edo jaialditan; horietako bat Kutxa Fundazioaren Kluba aretoan izango da. Gainera, 500 euro konpentsazio ekonomikoa jasoko dute emanaldi bakoitzagatik.

Era berean, artista edo proiektua sustatzeko bideo bat grabatzea eskainiko zaie, bai eta Musika Bulegoarekin lankidetzan egingo den komunikazio eta sustapen, eszenografia, produkzio, ekonomia, fiskalitate eta jabetza intelektualean trebatzeko programan doan parte hartzeko aukera ere.

