Juicio entre Hertzainak y Elkar por sus royalties en medios digitales

El juicio por la denuncia interpuesta en los juzgados por tres integrantes del grupo Hertzainak contra la discográfica Elkar quedó visto para sentencia ayer tras ... la comparencia de ambas partes. Los tres miembros del icónico grupo musical, Josu Zabala, Luis Javier Saiz 'Txanpi' y Enrique Sáenz 'Kike' –el vocalista Gari no figura entre los demandantes–, denunciaron a la discográfica Elkar por gestionar durante los últimos treinta años sus derechos digitales sin contar, según sostienen, con ningún contrato que los amparase.

Los músicos reclaman la cantidad que Elkar habría recaudado bajo este concepto en este tiempo, un cálculo que, de acuerdo con su versión, ascendería a una cifra «relevante». Tras la vista oral celebrada ayer en San Sebastián, será el tribunal quien deberá determinar si la discográfica debe abonar o no esa cantidad, y en caso afirmativo, cuanto debería ser. En la amplía discografía del grupo, sólo uno de sus discos, 'Salda Badago' (1988), fue editado por Elkar. Desde la discográfica han rehusado hacer ningún tipo de declaración «hasta que no se conozca la sentencia», indicaron a este periódico.

Entre los miembros de Hertzainak que han presentado la denuncia no figura Iñaki Garitaonaindia, 'Gari', vocalista y guitarra del grupo, y uno de los compositores de los temas de la formación junto a Josu Zabala. Tras la disolución del grupo, 'Gari' retomó su carrera en solitario en 1993 y sus trabajos han sido editados por la discográfica Elkar.

Hertzainak comenzó su andadura a principios de los ochenta y se convirtió en uno de los grupos destacados de la escena del rock en euskera. La mezcla de sonidos punk, reggae y ska, con letras que recogían la situación social que se vivía en aquellos años, hicieron del grupo uno de los más importantes del panorama musical vasco.