Hertzainak ofreció un concierto de despedida en el BEC en 2022. DV

Juicio entre Hertzainak y Elkar por sus royalties en medios digitales

Tras la vista celebrada ayer entre los tres músicos demandantes y la discográfica, ambas partes esperan la resolución judicial

I. A.

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

El juicio por la denuncia interpuesta en los juzgados por tres integrantes del grupo Hertzainak contra la discográfica Elkar quedó visto para sentencia ayer tras ... la comparencia de ambas partes. Los tres miembros del icónico grupo musical, Josu Zabala, Luis Javier Saiz 'Txanpi' y Enrique Sáenz 'Kike' –el vocalista Gari no figura entre los demandantes–, denunciaron a la discográfica Elkar por gestionar durante los últimos treinta años sus derechos digitales sin contar, según sostienen, con ningún contrato que los amparase.

