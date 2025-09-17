Las Jornadas Europeas del Patrimonio abrirán las puertas al legado arquitectónico de Gipuzkoa con 120 propuestas culturales Bajo el lema 'Ondarea eraikintzen. Construyendo cultura' se organizarán visitas guiadas a edificios emblemáticos y se indagará en el vínculo entre la arquitectura y la memoria colectiva

Bajo el lema 'Ondarea eraikintzen. Construyendo cultura', la décima edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio acogerán 120 propuestas culturales en 37 municipios del territonio que pondrán en valor el patrimonio arquitectónico como una de las expresiones más visibles, cotidianas y simbólicas de nuestro patrimonio cultural. La cita arrancará el 27 de septiembre e incluirá numerosas visitas guiadas, exhibiciones, conciertos o talleres.

El programa completo de las jornadas se ha presentado este miércoles en la Diputación, en un acto en el que se han dado cita muchos de los organizadores de las actividades. Durante la presentación, la diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha recordado que «el patrimonio es identidad, memoria y futuro» y ha puesto en valor la necesidad de que «sea accesible para todas y todos».

Las jornadas incluirán numerosas visitas guiadas a edificios emblemáticos que normalmente no pueden visitarse. Además, podrán conocerse los procesos de construcción o rehabilitación de inmuebles como el caserío Zabalaga de Hernani (actual sede del museo Chillida Leku) o los Palacios Zarauz y Aldamar de Getaria. También se podrá conocer cómo algunos edificios han cambiado de uso, como conventos que actualmente son sedes de espacios culturales, caso del Museo San Telmo o el Instituto de Arquitectura de Euskadi el 4 de octubre, o edificios de origen industrial que ahora acogen otras actividades, como la actual sede de Eresbil en Errenteria.

Además, el programa indagará en el vínculo entre la arquitectura o la memoria colectiva a través de distintas propuestas, como la 'La Ruta de la Memoria de la Guerra' en Usurbil, o la visita al barrio Gurutze Berri de Idiazábal. También habrá actividades que ofrecerán una visión de la arquitectura más crítica, como la exposición y mesa redonda 'La identidad en peligro: la homogeneización del Ensanche de Donostia'.

Por otra parte, las jornadas permitirán explorar la arquitectura, historia y cultura de los caseríos vascos, con visitas a caseríos como Lete en Alkiza, conocer la historia de Iriarte Erdikoa en Ormaiztegi (actual Museo Zumalakarregi) e indagar en el origen de estas construcciones con charlas como la que tendrá lugar en Olaberria el 10 de octubre sobre la arquitectura de caseríos-lagar medievales como Bengoetxe, Otsoategi, Urkiola-garakoa y Urkiola-azpi. También se explorará el caserío vasco desde el arte en una charla en Oiartzun el 30 de octubre.

En esta edición, en la que la arquitectura estructura el programa, se podrá explorar el legado de reconocidos arquitectos como Luis Peña Ganchegui o Luis Vallet de Montano Echeandía, y artistas como Nestor Basterretxea o Jorge Oteiza. Además, habrá actividades novedosas como el taller de dibujantes urbanos que plasmarán el patrimonio arquitectónico de Hondarribia, o el proceso participativo para recabar historias ciudadanas de la Cofradía Vasca de Gastronomía en Donostia.

El variado programa de actividades es el resultado del trabajo de más de 62 agentes que se han sumado al llamamiento realizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa para participar en estas jornadas.