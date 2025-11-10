Sin Morante

Comenta Compartir

Llegado el mes de octubre para muchos por sorpresa, para otros no tanto, Morante de la Puebla se ha quitado de en medio con un ... autocorte de coleta o según él quitándose el 'añaío'. Las rasgadas de vestiduras y los altos epítetos no se han hecho esperar. Que si se ha ido la máxima figura de todos los tiempos, que si le ha podido su precario estado de salud, que si en un año vuelve.No se engañen. Va a ser muy difícil que vuelva y si lo hace, imposible que retorne al sitio que ha pisado sobre todo estos dos últimos años. Tras veintiocho años de alternativa, en su paso por los ruedos se fue y volvió hasta en cuatro ocasiones, en una carrera llena de altibajos, siempre con la torería por delante, pero en el fondo, era un torero de pellizco y al que había que esperar. En la temporada 2023 y tras cortar un rabo en La Maestranza, cambia por completo su sino pues incorpora dos aspectos fundamentales a su toreo; el poder y el valor apoyado sin duda en la incorporación del toreo gallista a su repertorio. Dos años de figura. Pero parar y volver a ese sitio, no se lo ha visto a nadie. Recordarán el proceso de Jose Tomás. Tras su apoteosis de Nimes se acabó. En esas reapariciones de una corrida al año su toreo no tenía nada que ver con el que conocimos en sus mejores épocas. Faltaba el valor para volver a lo que conocimos. No desesperen amigos. No se acaba el toreo y nuevamente, más pronto que tarde volverá a aparecer el que nos arrebate y deje atrás, el recuerdo del sin duda gran torero que fue Morante de la Puebla.

