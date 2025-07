Sin duda, el gin-toric (sí, con erre), constituye un nuevo divertimento de reciente implantación social. Consiste en la asistencia a las corridas de toros ... complementándolas, especialmente cuando aprieta el calor, con un buen combinado de tónica y ginebra. Ayudados por los buenos accesos de entrada y salida de los modernos cosos, la gente, especialmente al arrastre del tercero, corre ansiosa en busca de tan ansiada pócima.

Magnífico complemento a una tarde festiva, y es lo primero que hemos defendido los aficionados; que ante todo una corrida de toros sea fiesta. Viene todo esto a cuento del lamento de algunos ultraficionados que se quejan de la cada vez menor presencia de aficionados solventes en los tendidos y que, por tanto, todo esto se está convirtiendo en un espectáculo decadente. Nada más lejos de la realidad. O es que ¿creen ustedes que todos los asistentes a la ópera o a un concierto de Bach, son aficionados estudiosos y eruditos de la música? Los toros constituyen un espectáculo; un gran espectáculo susceptible de acoger al gran público (ese era el gran objetivo de Joselito el Gallo) y al gran público hay que buscarle su punto de interés y de confianza en lo que va a ver.

Hoy, eruditos o no, todo el que acude a una plaza entiende a la perfección a Morante de la Puebla y a Roca Rey. Por eso están en todos los carteles. Entre la gente especialmente aficionada a este divertimento destaca ese nuevo público joven que, apoyados en un abono joven accesible a todos los bolsillos, está volviendo a poblar los tendidos, acompañados, cómo no, de unos cuantos tragos del líquido elemento. Sería una pena que de ahí no salieran nuevos aficionados, para lo cual es condición indispensable que atiendan la lidia; que ignoren la bulla por sí, ensalcen y aclamen el toro bravo, su pelea y al torero que con el miedo entre las piernas es capaz de dominar y plasmar su arte en la lidia. No desaprovechéis la ocasión. Sabed que la peñas y asociaciones taurinas guipuzcoanas, tienen los brazos abiertos para recibiros.