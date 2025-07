La Plaza de la Trinidad será testigo esta noche (20.00 horas) de un nuevo encuentro entre dos músicos cuya propuesta se sostiene en una ... conversación entre iguales, afinada con el tiempo y ajena a la lógica de una fusión casual o del mestizaje complaciente. Lo suyo es el resultado de una complicidad cultivada a lo largo de los años: una creación a cuatro manos y dos mundos, donde bulerías y rumbas dialogan de tú a tú con el lirismo del piano y la libertad del jazz.

'Del alma' es el tercer trabajo conjunto del pianista menorquín Marco Mezquida y el guitarrista catalán Juan Gómez 'Chicuelo', y pone el broche a una trilogía iniciada en 2017 con 'Conexión' y continuada en 2019 con 'No hay dos sin tres'. Lejos de limitarse a una mera exhibición estilística, este álbum grabado en directo profundiza en un lenguaje propio, construido desde la distancia pero impregnado de intimidad. Cada pieza —desde bulerías vertiginosas hasta tanguillos contemplativos— suena a punto de partida. La formación se completa con una conversación a tres, con el percusionista Paco de Mode como testigo y cómplice.

Una de las enseñanzas que Chicuelo destaca de este trabajo es que ha aprendido a soltar el miedo a la equivocación, poco común en el flamenco tradicional, donde fallar suele considerarse un tabú, mientras que en el jazz la equivocación forma parte del proceso creativo. Gracias a la mirada abierta de Marco, ha descubierto que el riesgo es necesario para llegar a lugares inesperados y profundos. Esa libertad para arriesgar y explorar, dice, es lo que más valora de este proyecto.

–¿Cómo definiría el repertorio y la sonoridad del disco?

–Hemos cogido más la versión de lo que hacemos nosotros en el flamenco en cuanto a la estructura. Por ello, es como una aventura, un viaje por muchos lugares. Interpretamos el disco entero y completamos el repertorio con temas de discos anteriores que le dan variedad: hay dos temas en ritmo de bulería, una en modo frigio y otra en tono mayor; también incluimos una rumba, una guajira, un taranto, un bolero, un tanguillo… Visitamos otros lugares, diferentes ritmos que existen dentro del flamenco, así como compases provenientes de otras músicas del mundo, incluso ritmos de 7 y 5 tiempos, que pertenecen a la música internacional.

–¿Hay algún palo o timbre que sienta más suyo?

–No en especial, pero sí acaso los temas rítmicos porque me siento un músico tremendamente rítmico. Hay momentos más libres de interpretación en los que también me siento cómodo, pero la rítmica es algo que me mueve profundamente y cuando nos ponemos en esa tesitura me siento muy feliz, muy libre aunque el ritmo te ata y parece una contradicción.

–¿Qué parte de su alma se ve? ¿Y qué ha descubierto?

–En los tres trabajos que hemos editado se refleja musicalmente el más profundo de nuestro ser. Voy descubriendo pequeñas cosas que quizá estaban ahí, escondidas: darme más valor a la hora de enfrentarme a ciertos momentos, perder el miedo a la improvisación, a no tener ya tantas reticencias. En el flamenco siempre hemos tenido —no miedo, pero sí— mucho respeto a equivocarnos, a fallar, a poner una nota donde no es. Y en el mundo del jazz eso se vive de otra manera, se interpreta de forma totalmente distinta. Marco me lo enseña en cada concierto.

–Decía Marco que van pensando a medida que tocan y prueban. Todos los músicos tienen su propio estilo de interpretar. En ese proceso, ¿observa que tiende siempre a lo mismo?

–En este proyecto, junto con Marco, precisamente no. Una cosa es cuando yo compongo para mí, pero si lo hago para nuestro proyecto, ya lo hago de otra manera y musicalmente me voy a otro sitio. Necesito otro paisaje, otra armonía, otros recursos… porque lo voy a tener que compartir con un pianista y un percusionista, y no va a haber palmas, voz... a lo que estoy acostumbrado en el flamenco. Con él me he educado mucho en que no me hagan falta tantas cosas y en conformarme con la esencia, a prescindir del relleno innecesario.

–¿Qué tiene el directo de 'Del alma' que no pueda capturarse en una grabación también en directo?

–La energía y la verdad, por encima de todo, pero en cualquier disco o directo. Ahí no hay trampa ni cartón.

Recorrido «La verdadera experiencia no se trata de acumular años, te la da el escenario; cada vez me siento más yo, más natural»

–¿Qué le aporta 'Del alma' a estas alturas de su carrera?

–Pues, si cabe, aún más experiencia en el directo, en estar ahí, exponiéndome al público y sintiéndome cada vez más yo, más natural. La experiencia, para mí, no consiste solo en acumular años o en tocar en mi habitación. La verdadera experiencia te la da el escenario; cada vez que me subo, intento empaparme de todo: de los compañeros, del público y de todo lo que ocurre.

En el mejor momento «El equilibrio y la serenidad que me da la vida ahora mismo los transmito a través de la guitarra»

–¿En qué momento se encuentra Chicuelo?

–Creo que estoy en mi mejor momento; quizá no sea el de más fuerza, porque ya no tengo 30 años y la juventud va quedando atrás, pero me siento mejor que nunca. Estoy disfrutando mucho de lo que hago, y no solo musicalmente, sino también en mi vida personal, con mi familia. Para mí, todo está ligado: no soy un músico obsesionado con la música, que viva solo para eso o que esté todo el día pensando en tocar. Soy una persona a la que le gusta la vida, me encanta vivir, y creo que ese equilibrio y esa serenidad que me da la vida ahora mismo los transmito a través de la guitarra y de la música.

–Durante años ha acompañado a primeras figuras como Miguel Poveda, Mayte Martín o Duquende, y actualmente compagina este proyecto con otros trabajos en solitario como 'Caminos'.

–Sí, tengo varios proyectos entre manos. Todavía giramos con 'Caminos' por medio mundo, además del proyecto 'Tres piezas' con José Maldonado y Karen, la dirección musical de la Gran Gala Flamenco en el Palau de la Música de Barcelona, acompaño a artistas por Europa, Japón y América en formato de tríos, cuartetos o sextetos… Entendí que, en la música —y en la guitarra—, es difícil sobrevivir dedicándote solo a una rama. Vengo del flamenco, de tocar para el baile y el cante, también en solitario, es decir, de las tres facetas que tiene la guitarra. He tratado de no abandonar ninguna, porque forma parte de mi naturaleza. No puedo pasar mucho tiempo sin tocar para el baile o el cante.