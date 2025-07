La guitarra flamenca deja de estar sola: Yerai Cortés y su apuesta coral

Un hombre, una silla, una luz. Durante décadas, la guitarra flamenca ha funcionado con ese equipamiento mínimo. El guitarrista, sumido en una concentración casi litúrgica, ... se enfrentaba al escenario como quien entra en trance, con el solista encerrado en su virtuosismo. y ajeno a todo salvo al compás. En ese canon estaba la nobleza del oficio, pero también su jaula: la idea del solista virtuoso, heroico y, por qué no decirlo, solitario hasta el encierro.

Yerai Cortés desmonta ese imaginario en 'Guitarra Coral', su nuevo espectáculo en directo que presentará esta tarde (18.30 horas) en el escenario del Kursaal, y que plantea un giro de timón discreto, pero significativo. El guitarrista vuelve a la ciudad ocho meses después de su paso por el Victoria Eugenia, donde presentó por primera vez su propuesta tras el paso por el Zinemaldia.

La guitarra no desaparece, pero deja de hablar sola. Cortés no abandona ese lugar y decide compartirlo. El músico alicantino sigue abriendo caminos desde dentro del compás, sin traicionar la tradición, pero reordenando sus reglas, convencido de que el flamenco no necesita romperse para avanzar, sino afinar sus formas de escucha.

Estrenado a finales del año pasado, su nuevo espectáculo nace, por radical que parezca, de una profunda fidelidad a la tradición. En él, Yerai Cortés lleva el canon del guitarrista solitario hacia un cuerpo colectivo y rítmico: aparece rodeado por un coro formado por seis mujeres —palmeras y cantaoras— integrado por María Reyes, Triana Maciel, Nerea Domínguez, Elena Ollero, Salomé Ramírez y Macarena Campos. Con esta propuesta, el guitarrista alicantino busca romper el modelo tradicional del concierto flamenco de guitarra solista, apostando por una forma de interpretación más coral, abierta y estructuralmente compartida.

'Guitarra coral' refuerza su singularidad, inédita en el panorama actual, ya que no es habitual que un guitarrista solista se presente arropado por un sexteto femenino de palmas y coros que actúan como elemento estructural y no meramente decorativo, marcando así un antes y un después en la trayectoria del joven tocaor.

El repertorio no es rupturista: Yerai Cortés se mueve entre soleás, bulerías o seguiriyas, sin alterar la estructura tradicional de los palos, pero los tiñe de una modernidad sutil y profundamente significativa. En un momento en que el flamenco oscila entre la ortodoxia cerrada y las fusiones con otros géneros o disciplinas escénicas, Cortés propone una tercera vía: la transformación desde dentro. En su propuesta, lo moderno no se encuentra en la superficie, sino en la organización escénica. Desarticula el formato clásico del concierto flamenco y reformula la escucha: la guitarra conserva su protagonismo, pero abandona el monólogo.

«Pueblerino y ambicioso»

Como adelantaba en su anterior visita a San Sebastián a este periódico, la nueva propuesta «muestra mi lado más folclórico, pueblerino y ambicioso», y «logra expandir los límites del flamenco hasta el infinito y más allá», de modo que el público «no solose encuentra con un guitarrista, también con un Yerai más narrativo, creativo y conceptual».

Cortés, nacido en Alicante en 1995, es uno de los nombres más destacados del nuevo flamenco instrumental y contemporáneo. Su formación se forjó en los tablaos madrileños, donde adquirió una técnica sólida y un conocimiento profundo del compás. Si bien sus inicios profesionales estuvieron ligados a los escenarios nocturnos, fue en 2020 cuando muchos lo conocieron realmente, de la mano de la bailaora Rocío Molina, quien lo incluyó en 'Al fondo riela', la segunda entrega de su trilogía dedicada a la guitarra. En ella logró destacar con una voz personal que lo situó como una figura singular dentro del flamenco contemporáneo. Desde entonces, ha reforzado esa identidad con colaboraciones junto a artistas como Judeline o Ralphie Choo.

No es casual que 'Guitarra coral' llegue tras la participación de Yerai Cortés en 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', ópera prima del músico y cineasta Antón Álvarez (C. Tangana). En aquel documental, el guitarrista alicantino aparecía como símbolo de un nuevo momento: como emblema de una nueva generación que concibe el respeto no como imitación, sino como transformación.

El documental, centrado en su música, pone de relieve la capacidad del joven guitarrista para fusionar estilos y romper barreras. Su figura se convierte en eje para reflexionar sobre la transmisión, la identidad y el papel de la guitarra en la cultura flamenca contemporánea. En ese sentido, esta nueva propuesta se presenta como el siguiente paso natural en su trayectoria.