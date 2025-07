No le gusta hablar de su futuro personal «porque el protagonismo estos días debe ser de la música». Pero también acepta que le preguntemos por ... el relevo que se vislumbra en el próximo o próximos años.

- Sesenta años de festival... y usted toda su vida aquí.

- Yo empecé en el festival en 1978, con 22 años. Era aficionado a la música y al jazz y Rafael Aguirre Franco, director del CAT y del Jazzaldia, y Charo Fernández, secretaria, me incorporaron al equipo. En principio mi misión era llevar la sección de películas, pero un día me pidieron que me 'ocupara' de los conciertos de la Plaza de la Trinidad. Con la candidez y el entusiasmo de los 22 años dije que sí y me encontré con todo un reto. Era la edición número 13. Eran años de no dormir: de la Plaza de la Trinidad íbamos a las 'jam session' que se organizaban en el Paseo Nuevo, luego me quedaba ayudando... En 1984 ya dieron a mi trabajo el nombre 'oficial' de director.

- ¿Hablamos de su futuro?

- Depende de que Donostia Kultura avance con el proceso de sustitución que ya está en marcha. Eso son mis jefes los que deben contarlo, aunque supongo que habrá un concurso para dirigir la unidad de Música de Donostia Kultura, que incluye la dirección del Jazzaldia. Yo tengo 69 años, cumplo 70 el próximo, y no puedo eternizarme. El festival va bien, como muestra la venta de entradas, la asistencia de público, los comentarios que se reciben, pero tras 48 años al frente puede venir bien otra mirada. Estaré encantado de echar una mano si me lo piden. Y sigo trabajando: tengo un 40% del programa del próximo año ya preparado porque así lo exige el ritmo del sector. Cada diciembre sacamos a la venta las entradas y eso nos da seriedad ante el público. Estoy trabajando hasta que me digan, con el entusiasmo de siempre.