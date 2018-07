Gregory Porter regresa al Jazzaldia tras el éxito del año pasado 29 de julio La actuación de Gregory Porter en el 53 Heineken Jazzaldia será a las 17.00 horas en el Auditorio Kursaal Lunes, 9 julio 2018, 16:03

En la 53 edición del Heineken Jazzaldia repite una voz joven pero muy consagrada en el soul-jazz. Gregory Porter obtuvo un clamoroso triunfo en el Heineken Jazzaldia de 2017. Por ese motivo, la organización del Festival ha decidido programarlo también este año, con «un proyecto diferente al de la edición anterior y que, sin duda, alcanzará igualmente el favor del público: las canciones del inmortal Nat King Cole con el acompañamiento de una orquesta sinfónica», según destaca la organización.

Gregory Porter se ha convertido en uno de los cantantes americanos más venerados que, tras la publicación de 'Take me to the Alley', trabajo que le ha hecho ganar el Grammy al mejor disco vocal de jazz de 2016, vuelve al Festival por la puerta grande. Aunque, cabe destacar que Gregory Porter ya ganó en 2014 un Grammy por su anterior trabajo, titulado 'Liquid Spirit'.

El cantante actuó también en los festivales de 2013 y 2015, dejando con muy buen sabor de boca a todos los presentes. Ahora los reconocimientos en forma de premios, los halagos de la crítica y los aplausos del público le llegan por todas partes. Sus álbumes son los discos de jazz más descargados por Internet, además de vender millones de copias de los tradicionales CDs.

Gregory Porter (voz) actuará junto a Chip Crawford (piano), Jahmal Nichols (bajo), Emanuel Harrold (batería), Tivon Pennicott (saxo tenor). La actuación del grupo en el 53 Heineken Jazzaldia será a las 17.00 horas en el Auditorio Kursaal.